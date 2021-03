Maak kans op een famtrip naar Noord-Frankrijk met Avila Reizen

Avila Reizen heeft samen met haar partner Royal Champagne Hotel & Spa

Deze mini famtrip naar de prachtige Champagne-streek is van 26 mei tot 28 mei 2021 (twee overnachtingen) en je verblijft samen met vier andere collega’s en een representant van Avila Reizen in het exclusieve Royal Champagne Hotel & Spa (allen een eigen kamer). Mochten deze data i.v.m. COVID-19 onverhoopt niet kunnen doorgaan, dan wordt met het gezelschap een aangepaste vertrekdatum besproken, uiteraard zo spoedig mogelijk.

Hoe win je een deelnameticket voor deze trip?

Door te boeken bij Avila Reizen! Degene die tussen vandaag (24 maart 2021) en 14 mei 2021 de hoogste omzet bij Avila Reizen boekt of de meeste boekingen (in absolute aantallen) bij de reisorganisatie neerlegt, worden voor deze trip uitnodigt om zelf kennis te maken met ‘la belle vie’ in Frankrijk en het Avila Reizen-product aldaar.

De vijf plekken worden opgevuld door de twee partners die de hoogste omzet algemeen bij Avila Reizen behalen binnen de genoemde data, de twee partners die de hoogste omzet op Europese bestemmingen bij Avila Reizen behalen binnen de genoemde data, en de persoon die de meeste boekingen bij de reisorganisatie onderbrengt in absolute aantallen.

