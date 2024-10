Vanaf aanstaande maandag (21 oktober) gaat het maatwerkreizenplatform van TUI Tours live in Nederland, exclusief voor TUI Shops. Het platform werd groots aangekondigd tijdens het event ‘Retail on stage’ in Amersfoort waar ruim 500 reisagenten op afkwamen.

Het TUI Tours-platform werd vorig jaar al met succes geïntroduceerd in België en is nu klaar voor de Nederlandse markt. In Nederland maakt Beleef Reizen, dat onderdeel is van TUI, er al gebruik van.

Het platform biedt reisagenten de mogelijkheid om volledig op maat gemaakte rondreizen samen te stellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van real-time prijzen en beschikbaarheid. Dit betekent dat binnen slechts enkele minuten reisvoorstellen kunnen worden gegenereerd of aangepast, volledig afgestemd op de specifieke wensen van de klant.

Het platform speelt in op de toenemende vraag naar meer flexibiliteit en maatwerk binnen de reisbranche. “Personalisatie en flexibiliteit zitten in ons DNA”, zegt Esmee Mestrom (Manager Commercial & Trading Tours). Samen met Michael Zeegers (Commercial & Trading Manager Tours) en Marieke Jansen (Retail Manager Commercial) besprak zij tijdens het event in Amersfoort de mogelijkheden die het platform biedt. Zeegers: “Met meer dan 100 rondreizen als templates en de mogelijkheid om een reis volledig ‘from scratch’ op te bouwen, kunnen we nu volledig voldoen aan de wensen van de klant.”

Naast het aanbod van TUI zelf, biedt het platform ook producten van externe partners, wat reisagenten nog meer mogelijkheden geeft om reizen op maat samen te stellen. Zeegers: “Rondreizen naar populaire bestemmingen zoals Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Thailand kunnen eenvoudig worden aangepast op basis van de voorkeuren van de klant.”

Door het gefaseerd te lanceren, krijgen TUI Shops als eerste toegang tot het systeem, terwijl andere B2B-kanalen en de TUI-website later zullen volgen. Bovendien wordt het platform in 2025 uitgerold in andere TUI-markten zoals Frankrijk, Duitsland, de Nordics en het Verenigd Koninkrijk. Mestrom voegt toe: “We zijn ontzettend trots dat we dit nieuwe maatwerkplatform nu ook in Nederland kunnen lanceren. Het stelt ons in staat om snel en efficiënt in te spelen op de veranderende wensen van onze klanten en geeft ons een sterke concurrentiepositie in de markt voor rondreizen op maat.” De uitgebreide mogelijkheden die TUI met het platform biedt op het gebiedt van maatwerk gaat de touroperator ook via een B2C-campagne onder de aandacht brengen. Reizen via het TUI Tours-platform kunnen geboekt worden met vertrek vanaf 15 december 2024.