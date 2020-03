Mannenvertroetelpilletjes

De wereld reageert op het coronavirus zoals een man op griep reageert. Ik verwacht dan ook dat het aantal reizende vrouwen in 2020 procentueel fors hoger ligt dan het aantal mannen. Gelukkig is het zondag Internationale Vrouwendag en laat nou net vrouwen dé beslissingsnemers zijn als het op de vakantie aankomt. Aangrijpen dat moment!

Ook in de reisbranche zijn er ieder jaar weer voldoende initiatieven die extra aandacht geven aan ‘de vrouw’. Hoe kan het ook anders in een branche waarin zeker tweederde van de werknemers vrouw is. Denk aan Transavia’s initatief Leading Ladies. Zij willen vrouwen inspireren carrière te maken in de reisbranche. Natuurlijk juich ik initiatieven rondom Internationale Vrouwendag in de reisbranche ontzettend toe, maar vergeet ook de mannen niet.

Vrouwen dus. Wat doen jullie eigenlijk aan ‘vrouwen en vakantie’? Transavia heeft bijvoorbeeld een aparte site met aanbiedingen voor vrouwen die met ‘de meiden’ een tripje willen maken. Want, ‘wat is nu leuker dan samen met je vriendinnen, moeder of zus een heerlijk weekendje weg te gaan?’.

Wanneer ik via Google zoek op ‘vrouwen vakantie’ kom ik na een website met ’25 reisbureaus die groepsreizen voor vrouwen organiseren’ al snel het artikel ‘Waarom een meerderheid van de vrouwen liever niet met een man op vakantie gaat’ tegen. Bron voor het artikel op Libelle.nl is Sawadee. Niet veel verder vind ik ‘Vrouwen op vakantie naar Gambia voor de mannen €399’ en in 2015 is blijkbaar al het woord ‘gendertrip’ bedacht: reizen voor alleen mannen of vrouwen. Het was een van de nieuwe trends op reisgebied.

Maar goed, met het coronavirus beginnen de boekingen te stagneren. Toch zal het beeld over mannen die zich altijd extra aanstellen wanneer zij met griep in bed liggen, zelfs door het coronavirus, niet verdwijnen. Moet ook niet, het is haast een wereldwijde traditie om op zo’n manier over mannen met griep te praten.

Welke vrouw herkent de ‘zielige’ man niet? Jullie hebben vast allemaal weleens een man zien doodgaan door het griepvirus. Van je broertje of vader tot je vriend of man. Het is ook om te gieren natuurlijk: een stoere vent, met tattoos over z’n hele lichaam, die ligt te janken in bed om een griepje.

Zondag is het dus Internationale Vrouwendag, maar misschien moeten reisorganisaties juist op deze dag mannen een beetje extra vertroetelen. Helemaal in deze tijd, waarin ‘griep’ het gesprek van de dag is, zweet de gemiddelde man peentjes.

Zonder alle gekheid op een stokje. Ga op zoek naar de ‘mannenvertroetelpilletjes’ voor de reizigers die zich aanstellen als mannen. Ga op zoek naar de extraatjes, zoals de ‘corona-omboekgarantie’ die AmbianceTravel bijvoorbeeld introduceerde. Het zijn de extraatjes waarmee je de Nederlander weet over te halen tóch een vakantie te boeken. Daarbij: straks is de coronagekte voorbij en schieten de prijzen als een gek omhoog. Dus zorg ervoor dat al die ‘mannen’ gaan boeken. Shout out to all the ladies: you can do it!

