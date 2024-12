Marie-Claire van den Akker vertrekt bij Silverjet Vakanties. “Ruim 26 jaar geleden begon ik samen met Rob Bremer en een klein team collega’s aan een prachtig avontuur: Silverjet Vakanties. Na een aantal jaren weggeweest te zijn, was ik de afgelopen jaren weer betrokken, onder andere bij het verkoopproces van dit mooie bedrijf. Nu zit mijn taak erop”, laat Marie-Claire weten op LinkedIn.

De komende dagen draagt ze haar werk over aan ITG Companies. Marie-Claire: “Ik ga mijn geweldige collega’s en het unieke Silverjet-product ontzettend missen. Ik wens hen én ITG Companies het allerbeste en veel succes in de toekomst! Een speciaal dankwoord aan alle hotel-, luchtvaart- en cruisepartners, DMC’s, media en andere relaties: bedankt voor de fijne samenwerking en het vertrouwen. Succes maak je samen!”

Januari

De feestdagen staan in het teken van haar gezin, familie en vrienden. “In januari neem ik de tijd om ruimte te maken in mijn hoofd en nieuwe ideeën en plannen te bedenken. Zin in! Wil je daar deel van uitmaken? Laat het weten, ik ben gek op koffie”, aldus Marie-Claire.