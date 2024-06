Onder naam Senses gaan Mathijs Bos en Abel van Deursen in de nazomer van 2024 van start met ‘s werelds eerste Dynamic Luxury touroperator.

Met dit innovatieve platform beloven zij de manier waarop klanten een op maat samengestelde reis boeken naar een nieuw niveau te tillen. ‘Wij zijn de eerste die het samenstellen van een luxe pakketreis op deze dynamische manier aanbieden’, zegt Bos.

Het afgelopen jaar hebben de heren samen met een toegewijd team en reisbranche-experts gewerkt aan de realisatie van Senses. Het nieuwe reisbedrijf van oprichters Mathijs Bos (momenteel directeur marketing offline bij Prijsvrij/D-reizen, red.) & Abel van Deursen (marketing & special projects Prijsvrij/D-reizen en zoon van Prijsvrij-oprichter Marc van Deursen) is gebouwd als een techbedrijf wat volgens hen de basis is als je met een nieuw merk de reisbranche wilt betreden en verrassen.

Naadloos

‘Vanaf het moment dat je je huis verlaat, zorgt Senses voor een naadloze ervaring’, zeggen Bos & Van Deursen.

‘Stel je voor; de privétransfer brengt je comfortabel naar de luchthaven, waar je kunt ontspannen in exclusieve airport lounges. Je kiest je eigen vluchttijden, airline, vertrekluchthaven, aantal kilo’s bagage en upgrade waar mogelijk naar business of first class. Bij aankomst op de bestemming staat de door jou gekozen privétransfer klaar om je in alle comfort naar je hotel te brengen, waar de door jouw geselecteerde suite voor je is klaargemaakt en voorzien is van welcome amenities. Verken de omgeving in je eigen tempo met een huurauto, en vertrouw op de 24/7 beschikbare conciërge-service voor al je wensen en behoeften ter plaatse. Al deze elementen van je reis, direct beschikbaar voor online boeking, daar maken wij als Senses echt het verschil.’

D-reizen

Senses focust zich voornamelijk op de directe markt maar kent, gezien de warme banden, een zeer nauwe en exclusieve samenwerking met D-reizen als retailer. Voor een Senses-reis kan de consument dus straks ook terecht in de reisbureaus van D-reizen. Zowel Bos als Van Deursen zullen de komende tijd nog betrokken blijven bij bepaalde projecten binnen de Prijsvrij/D-reizen groep waarna ze na verloop van tijd zich volledig zullen gaan storten op de verdere ontwikkeling van hun start-up.

Nazomer

‘We zijn zeer verheugd om Senses in de nazomer van dit jaar te lanceren. Onze unieke propositie zal niet alleen de consument van veel meer gemak voorzien, ook de hoteliers zijn erg enthousiast over onze manier van werken, bleek op de afgelopen ATM in Dubai. Geen statische contracten maar alles op basis van actuele prijzen en beschikbaarheid, het is simpelweg de toekomst in onze branche’, zeggen Directors & Founders Bos & Van Deursen.

‘We hebben allebei een passie voor deze niche binnen de reisbranche en onze ambities zijn groot. De combinatie van technologie en reisbranchekennis is wat ons doet overtuigen dat we voor verandering zullen zorgen. We are here to set new industry standards.’

Foto: Mathijs Bos en Abel van Deursen.