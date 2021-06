Meld je aan voor de 2e editie van de Travel Impressions Digitale Kookworkshop

Na het succes van vorige editie, komt Travel Impressions opnieuw met een Travel Impressions Digitale Kookworkshop, deze keer in samenwerking met VILA VITA Parc Resort & Spa. Deze tweede editie wordt gehouden op woensdag 30 juni aanstaande.

Culi’s hebben het vast al opgemerkt. Koken met vis uit blik is niet langer iets wat je doet als de visboer dicht is, maar het is een nieuwe trend die is overgewaaid uit Portugal. Daar hebben visconserven een heuse gourmet status en er zijn tal van bars waar je alles uit – kleurrijk gedecoreerde – blikjes kunt bestellen. De kwaliteit is fenomenaal en wij willen je dan ook verrassen met een Portuguese kookwerkshop waarbij visconserven een hoofdrol spelen.

Wat?

In het fantastische VILA VITA Parc Resort & Spa aan de Portugese Algarve koken ze de sterren van de hemel en dat ga jij binnenkort misschien ook doen. Onder supervisie van hun chef-kok Vagner Segueira ga je tijdens de interactieve kookworkshop aan de slag met ingrediënten die Travel Impressions van tevoren bij je thuis laten bezorgt, rechtstreeks uit Portugal! Ook nu wordt het weer een echt kookfeestje waarbij makkelijk te volgen instructies, kookplezier en maximaal resultaat centraal staan. Ga aan de slag in je eigen keuken, alleen of met zijn tweeën. Travel Impressions zorgt natuurlijk ook voor een passende Portugese wijn tijdens het koken.

Aanmelden

Travel Impressions heeft in totaal 9 plaatsen beschikbaar voor de kookworkshop. Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar annemieke.seegers@travimp.com. Doe dit uiterlijk op vrijdag 11 juni en vermeld in je email je eigen naam, de naam van je reisbureau/ZRA en het adres waar de ingrediënten naar toe gestuurd dienen te worden in het geval je een van de uitverkorenen bent die gaat deelnemen aan onze kookworkshop. Travel Impressions laat je dit op dinsdag 15 juni weten.

De kookworkshop begint op 30 juni om 18:00 uur en zal ongeveer 2 uur duren. Alle ingrediënten voor twee personen en de login-gegevens voor de live stream krijg je toegestuurd.



© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.