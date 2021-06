Meld je aan voor TravDay: hét vakevent voor de reisbranche

Eindelijk is het zover: we mogen weer reizen én elkaar ontmoeten. Dat laatste doe je op de eerste editie van TravDay, een event van TRAVelMedia, gehouden op 27 september 2021, waar vertegenwoordigers van onder meer verkeersbureaus, touroperators, accommodaties, airlines, rentals, verzekeraars, airports en ICT klaarstaan om jou te voorzien van de laatste nieuwtjes over hun producten en diensten.

TravDay is hét event voor (zelfstandig) reisadviseurs, CEO’s van reisbureaus en touroperators, inkopers en productmanagers. Laat je informeren en inspireren. TravDay biedt de unieke mogelijkheid om te netwerken met zo veel branchegenoten op één dag en wordt afgesloten met een spetterend feest. Laat deze gelegenheid dan ook niet voorbijgaan!



Registreer je hierboven of via https://travday.eventbrite.nl/

Locatie: TravDay vindt plaats in Hotel Gooiland, uitstekend bereikbaar en centraal gelegen in Hilversum.

Netwerken: Kom weer live in contact met collega’s, leveranciers, vertegenwoordigers en andere branchegenoten.

Spetterend slotfeest: Deze dag vol informatie en netwerkmogelijkheden sluiten we af met een groot feest inclusief DJ tot 23.00 uur.

Laat weten dat je erbij bent via onze eventpagina op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste updates!

