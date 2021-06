“Meld je bij ons aan wanneer je 18% waardeverlies in je pensioen absurd vindt”

“Ik roep reisprofessionals die 18% waardeverlies in hun pensioen verre van prettig vinden op om zich te melden. We (de gespecialiseerde advocaat/hoogleraar en ikzelf) denken dat we de juiste tactiek hebben gevonden om de pensioenfondsen die dit zo hebben geregeld, te kunnen aanklagen op overtredingen van de Nederlandse en Europese wet”, dat laat ‘Reiscollega’ weten aan TravelPro.

De reisprofessional, die eerder dit jaar collega’s opriep om zich aan te melden wanneer zij het niet eens waren met de gang van zaken rondom Reiswerk Pensioenen, laat weten dat zich ondertussen 60 personen hebben aangemeld. “Véél te weinig. Er zijn ruim 30.000 mensen aangesloten bij dit fonds, er móeten meer mensen zijn die mee willen doen.”

Landelijke pers

Met de huidige groep gaat ‘reiscollega’ kijken of rechtsbijstandsverzekeraars de eerste stap willen zetten. “Zo ja, dan kunnen we naar de landelijke dagbladpers en tv-programma’s. De Stichting Consumentenclaim kan de zaak helaas niet zelf aankaarten, maar ondersteunt ons wél waar het nodig is.”

Lees het volledige interview in TravelPro #22.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.