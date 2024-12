Corendon kijkt positief terug op de MASTERS EXPO in de RAI (Amsterdam). Deze week nodigde de touroperator onder andere B2B-partners uit voor een Chef’s Table Lunch die Corendon organiseerde in samenwerking met Mondi restaurants.

“Wij hebben elke dag een Chef’s Table georganiseerd in samenwerking met ons restaurant Mondi. We hebben relaties heel specifiek uitgenodigd, en op zaterdag hadden we een VIP-avond. Iedereen stond hier in smoking en de dames prachtig gekleed”, zo laat Dick Gussen (Director of Brand, Media & Partnerships bij Corendon) weten.

Rutgher Verstrepen (Salesmanager Retail bij Corendon) liet de aanwezigen tijdens de lunch weten erg blij te zijn met de samenwerking. “We hebben heerlijk geluncht met al onze retailpartners. Het is een perfecte gelegenheid om hen te betrekken bij wat we doen en te laten zien wat we te bieden hebben. We hebben een forse groei in de verkoop via de retail gezien. Dat is het resultaat van teamwork binnen Corendon en een combinatie van inspanningen voor de retail, waaronder studiereizen en het event dat we onlangs voor retailers hebben georganiseerd.”

Terugkomend op de MASTERS EXPO reageert Gussen op de vraag hoe mensen reageren op het feit dat Corendon op de MASTERS EXPO staat. “De mensen die ik hier gesproken heb, vinden het altijd verrassend dat wij hier staan. Dat is precies het effect dat we willen genereren. Dit is geen beurs waar mensen zomaar aanwaaien. Je moet echt de beurs activeren. Dat hebben wij gedaan door dagelijks specifieke activiteiten te organiseren en de nadruk te leggen op netwerken. Ik kijk heel positief terug. De MASTERS EXPO is voor ons een mooie gelegenheid om onze premium producten te presenteren en relaties te versterken.”