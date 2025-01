Sinds Fox Reizen zelfstandig verder gaat, blijft de reisorganisatie focussen op het ontwikkelen, verkopen en uitvoeren van prachtige reizen in zowel Europa als ver daarbuiten.



Portugal wordt na een 7-daagse fly/drive-studiereis voor de potentiële reiziger snel aan het aanbod toegevoegd. Travelpro reist met Fox reizen, Sunny Cars, Transavia, Visit Portugal en twaalf reisagenten mee van de Portugese kust naar het binnenland en van surfles naar stadswandeling.

Vroege vogels

Het is vroeg, om 5.30 uur verzamelen we op Schiphol. Het voordeel van vroeg vertrekken, we hangen om 7.25 uur met Transavia al boven Amsterdam, is dat je bij aankomst op de bestemming nog wat aan je dag hebt. In het geval van de studiereis komt die tijd goed van pas. Direct na de landing in Lissabon schuiven we aan in de rij om de door Sunny Cars gehuurde auto’s op te halen. Laat die fly/drive maar beginnen!

De drukte van de luchthaven en de rotondes van Lissabon eenmaal achter ons gelaten, zetten we via de kustweg koers naar Ericeira voor de lunch. Een hapje eten, dat gaat er na het vroege vertrek wel in. Met een gevulde maag wordt de rit per huurauto vervolgd naar de eindbestemming van dag één: Peniche. De auto gaat op slot en blijft tot de volgende ochtend onaangeroerd op de parkeerplaats van het Star Inn Peniche Hotel staan. De kleding kan op de kamer achterblijven, het is tijd om de zwemkleding aan te trekken en een wetsuit. Op het middagprogramma staat een heuse surf clinic. Een gevatte surfdude geeft eerst bij de surfschool de eerste tips, gevolgd door tips & tricks op het strand. Na een warming-up is het moment daar, jezelf staande zien te houden in de golven. Iets dat gemakkelijker gezegd dan gedaan is. “Ik had nog nooit eerder op een surfplank gestaan, maar dankzij de surfclinic lukte het me om er meerdere keren op te staan. De eerste keer met wat hulp en daarna zelfs alleen,” vertelt Britt Moreaux (Reisburo Schoenmaeckers Maastricht) na afloop trots. Ook Monique van Rooij (ZRA bij Travel Counsellors) is enthousiast: “Fijne uitleg en begeleiding. Zou ik de eerste keer niet zomaar zelf durven proberen. Nu een volgende keer wel, het is echt heel leuk als onderdeel van een dagje strand als je niet alleen wilt zonnen. En de surfvibe is gewoon leuk.”

Met een gezonde blos op de wangen – van de inspanning en de het Portugese najaarszonnetje – wordt onder het genot van een drankje in een nabijgelegen strandtent geproost op de eerste activiteit van de reis. Laat de rest van het avontuur maar komen.

Via Óbidos, Nazaré en Batalha naar Coimbra

Na een uitgebreid ontbijt steken we de sleutel in het contact, laten de motor draaien en rijden naar de eerste stop, het vestingstadje Óbidos. Dat het in de Portugese herfst niet enkel zonneschijn is, bewijst de enorme plensbui waarop we getrakteerd worden zodra we de parkeerplaats aan de voet van het plaatsje bereiken. Paraplu’s en poncho’s uit de kofferbak en gaan. We zijn niet de enige die onszelf niet door een paar regendruppels laten weerhouden. Passagiers uit diverse touringcars banen zich een weg door het natte maar idyllische plaatsje. We warmen even op met een ginjinha, een frisse kersenlikeur geserveerd in een chocoladecupje.

Gelukkig is de lucht weer blauw en schijnt de zon volop als we de lunchplaats Nazaré bereiken. Vanuit Hotel Miramar ligt de bekende kust- en surfplaats aan onze voeten. Alvorens verder te rijden, brengen we nog een kort bezoek aan een uitzichtpunt en het charmante plaatsje. In Batalha gaat de huurauto opnieuw in de remmen voor een kort bezoek aan het indrukwekkende en UNESCO-Werelderfgoed genoteerde Dominicaanse klooster van Batalha.

Tijdens de rit naar de eindbestemming van dag twee worden we opnieuw op een flinke bui getrakteerd, waardoor we later dan gepland arriveren in Coimbra. We verruilen de auto voor de benenwagen en lopen via de vele trappen in de stad naar een restaurant voor het diner, waar we niet alleen lokale specialiteiten voorgeschoteld krijgen maar ook getrakteerd worden op Fado van Coimbra.

Universiteit, Fado en wijn

Dag drie van de fly/drive-studiereis Portugal staat in het teken van studeren, zang en het goede leven. De universiteit van Coimbra wordt ook wel ‘Oxford van Portugal’ genoemd. Een gids neemt ons mee voor een tour door de vele vertrekken die het complex rijk is. Een van de hoogtepunten is onbetwist de Biblioteca Joanina, een oude bibliotheek waarbij je je spontaan in een fantasyfilm waant.

We nemen afscheid van de gids en trotseren opnieuw de vele trappen die Coimbra rijk is. Halverwege houden we halt bij Casa Fado ao Centro. Een plek waar de fado, die hier door mannen wordt gezongen, centraal staat. De zanger wordt begeleid door de melancholieke klanken van de Portugese gitaar. De liefde voor de stad of het vrouwelijk schoon zijn geliefde onderwerpen. Vergeet de hoge zang van de fadozangeressen rondom Lissabon en geniet van het genre dat Coimbra ten gehore brengt.

Quinta Dona Iria is zo’n plek waar je nimmer weg wil gaan. Het wijndomein telt slechts 8 kamers en beschikt over een zwembad met uitzicht over de wijngaarden en olijfbomen. Wij schuiven er aan voor een lunch met bijpassende wijnen, beide zijn voortreffelijk. Daniëlle Esseboom-Cirkel (D-reizen Houten) geeft aan dat deze wijnproeverij tot een van haar meest bijzondere ervaringen van de trip behoort.

Het laatste traject van de dag is er een vol bochten en vergezichten. Met de huurauto trotseren we de bergketen Serra da Estrela, een walhalla voor natuurliefhebbers en wandelaars. Vanachter de voorruit vergapen we onszelf aan steile hellingen, ruige rotsformaties, diepe ravijnen, schilderachtige meren en een unieke plantengroei.

oplus_1049602

Wandelschoenen aan en gaan

Time flies when you’re having fun, zeggen ze weleens. Dat is zeker van kracht op deze reis. Inmiddels is dag vier aangebroken, maar lijkt het of we al minimaal een week van huis zijn. Vandaag staat een wandeling in het Serra da Estrela gebergte op het programma. Margarida en Emanuel van EntreSocalcos verwachten ons in hun dorp Loriga, gelegen in het zogeheten ‘Portugees Zwitserland’. Vanuit het hostel dat het stel runt, gaan we op pad in de overweldigende natuur die deze regio rijk is. We passeren terrassen vol gewassen, lopen over bospaden die al prachtige herfstkleuren vertonen en trotseren rotspaden. Klimmen en dalen. Genieten van het uitzicht en de stilte om ons heen. “Ik had niet verwacht dat dit zo mooi zou zijn. Prachtige ravijnen, watervallen en zelfs in de winter skipistes,” aldus José van der Koogh-Hersbach (ZRA bij The Travel Club). Jeroen van Alteren (Klooster Reizen) was nog niet eerder in Portugal geweest en geeft aan absoluut onder de indruk te zijn van de mooie groene natuur.

Eenmaal terug in de bewoonde wereld trakteert het sportieve stel ons op een heerlijke picknick compleet met Serra da Estrela-kaas, heerlijk romig en uniek van karakter. Dat gaat er na zo’n stevige wandeling wel in.

Het hotel van vannacht, in Tomar, heeft als thema de Orde van de Tempeliers. Het bestaat uit twee historische gebouwen, het voormalige klooster van Santa Iria en de voormalige vrouwenschool. Een fijne plek om na een inspannende wandeling de dag te eindigen.

Het klooster in

Kloosters blijken de rode draad in het programma. We beginnen de dag bij een belangrijk punt in Tomar, namelijk Convent of Christ. Het stadsbeeld van Tomar, wordt in het westen gedomineerd door het enorme monumentale complex van het klooster van Christus, gelegen op de top van een heuvel. Dit klooster is omgeven door de muren van het kasteel van Tomar. Het behoorde tot de Orde van de Tempeliers en werd volgens overleveringen in 1160 gesticht door Gualdim Pais, grootmeester van de Tempeliers. Onze gids lijkt wel een wandelende encyclopedie. Jaartallen, namen en gebeurtenissen, schudt ze zo uit haar mouw. Linda van Haaster (ZRA bij The Travel Club) geeft aan dat Tomar haar waarschijnlijk het meest bijblijft van deze reis.

Voor de lunch leggen we aan in het nabijgelegen stadje Estremoz in de regio Alentejo. Het hoogste punt van de stad is het 13e-eeuwse kasteel van Estremoz op. De zogeheten Torre das Tres Coroas (de toren van de drie kronen) verwijst naar drie Portugese koningen: Sancho II, Afonso III en Dinis. Volgens locals is dit een van de mooiste torens in het land. Daarnaast geniet het plaatsje faam om het mooiste marmer in Portugal. Ruim 85% van alle marmer dat het land exporteert wordt hier gedolven.

De gids van Adega de Borba staat al op ons te wachten zodra we de parkeerplaats oprijden. Tijdens een rondleiding leren we alles over de wijnen die hier, als coöperatie, gemaakt worden. Van moderne grote ketels tot oude terracotta kruiken. We zien flessen onder duimdik stof in de wijnkelder tot flessen waarvan de lijm van het etiket nog maar opgedroogd is en alles wat daartussen zit. Het belangrijkste aan een les over wijn is toch wel het proeven. Gelukkig is daar ook tijd voor ingeruimd. In het proeflokaal krijgen we verschillende wijnen te proeven. Voordat we verder rijden, slaan de meesten uit de groep nog even een fles, of meerdere, in om thuis te ontkurken. Proost.

De dag sluiten we af met, opnieuw, een klooster. Hier geen rondleiding of praatje van een gids, dit klooster, thans Hotel Conveto de São Paulo, doet dienst als onze overnachtingsplaats. De authentieke kamers in dit gerestaureerde pand daterend uit de 12e-eeuw zijn van moderne faciliteiten voorzien, zonder afbreuk te doen aan de charme van weleer. Welterusten. De overnachting in het Convento de Sao Paulo vond Cecilia Bezembinder (ZRA bij YourTravel) heel bijzonder. “De serene sfeer die daar hangt, is een welkome afwisseling in een rondreis. Even uit je hoofd en tot rust komen. Ik kan me helemaal voorstellen hoe de monniken daar vroeger geleefd hebben. Lopend met een kaarsje door de lange gangen, op zoek naar een rustig plekje om te mijmeren. Dat kan je daar nog steeds doen, maar dan met het comfort van nu en een fijn hotelbed.”

Even naar Évora

Een Romeinse tempel, sfeervolle straatjes met witgepleisterde huisjes en talloze monumenten, dat is Évora in een notendop. Évora is eveneens de hoofdstad van het gelijknamige district in de regio Alentejo en er is in deze UNESCO-Werelderfgoedstad meer te zien dan in die spreekwoordelijke notendop past. Onze Nederlandstalige gids neemt ons op sleeptouw en laat in de tijd die we hebben tal van bijzondere plekken en bezienswaardigheden zien. Beginnend met de São Francisco-kerk, een kerk van een voormalig klooster, met als belangrijkste trekpleister het ossuarium of knekelhuis. Bij het binnengaan van deze, toch wat lugubere attractie, staat de spreuk ‘Nos ossos que aqui estamos pelos vosso esperamos’, dat volgens onze gids zoveel betekent als ‘onze botten die hier zijn wachten op die van u’. “Dat maakt wel even indruk,” laat Linda Schoutsen (ZRA bij Personal Touch Travel) eenmaal buiten weten.

De kathedraal is een van de oudste en belangrijkste plaatselijke monumenten, gelegen op het hoogste punt van de stad. De nabijgelegen Romeinse tempel is, naar verluidt, opgedragen aan Diana, de Romeinse godin van de maan, de jacht en kuisheid.

Op een terrasje, onder het genot van een kop koffie, vertelt de gids verder over de Anjerrevolutie, die hier begon, en na jarenlange ellende de dictatuur ten val bracht. Zo veel verhalen, zo veel te zien, we komen er na een ochtend achter dat je voor deze stad zeker wat meer tijd uit moet trekken, maar gelukkig hebben we een meer dan goede eerste indruk gekregen.

Tot slot, Lissabon

Waar we bij aankomst in Portugal enkel de luchthaven en de vele rotondes rondom het centrum van Lissabon zagen, hebben we op de laatste dag meer tijd om de stad, onder leiding van een Nederlandse gids, te ontdekken.

We vangen onze tour aan buiten het toeristencentrum en wandelen van het hoger gelegen Lissabon naar de benedenstad. Kleine pleintjes, kleurrijke huizen waar de was buiten hangt, smalle straatjes met vele trappen en street art kenmerken de Moorse wijk Mouraria. Alfama is de oudste wijk van Lissabon, die tussen het kasteel van São Jorge en de Taag ligt en waar authentieke siertegelmuren (Azulejo’s) de straten sieren. Op zoek naar een plekje voor de lunch passeren we de wijk Cais do Sodré, met de beroemde Pink Street. Nog even shoppen in de wijk Baixa, het centrum van de stad, en dan is tijd om de huurauto’s terug naar de luchthaven te brengen. Lissabon vraagt absoluut om een tweede bezoek om de stad nog beter te ontdekken.

Het is al donker als het Transavia-toestel opstijgt. Tot ziens Portugal tot een volgende keer. Zeker weten!

“Dit is echt een reis voor klanten die graag zelf op eigen tempo een bestemming willen ontdekken waar cultuur, tradities, natuur, sportieve activiteiten én lekker eten & drinken wordt gecombineerd. In deze fly/drive zit alles van Middeleeuwse plaatsjes, bruisende steden tot dorpjes waar de tijd stil is blijven staan. En waar de hotels helemaal passen bij de bestemming. Van uitstekende stadshotels, midden in de natuur tot kloosters,” vat Lidia Ahsman (VakantieXperts Panta Reizen) bij terugkeer in Nederland samen. Froukje Jansen (ZRA bij TUI at Home) voegt eraan toe: ”Als je van diversiteit qua landschap, overnachtingen en lekker eten houdt, dan is deze fly-drive van Fox écht een aanrader. Je ziet Portugal eens heel anders, dan het voor velen bekende, Algarve. Dit is genieten op z’n best, en het is heel leuk dat je eindigt met een stedentrip Lissabon.”

Dit artikel is verschenen in Travelpro, december 2024.