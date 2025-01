Ryan Lurkin (cruisespecialist bij WavesOnline.com) heeft deze zomer een cruise gemaakt met de Norwegian Escape in de Middellandse Zee, laat hij weten aan Travelpro.

“De Norwegian Escape is een van de grotere schepen van Norwegian Cruise Line (NCL) en maakte direct indruk bij binnenkomst. Het schip heeft een moderne en ruime inrichting en ik voelde ook direct de gezellige sfeer. Bij binnenkomst waanden wij ons naar het kloppende hart van het schip, de promenade ‘6 7 8 Ocean Place’. Hier bevinden zich talloze bars, restaurants, winkels en entertainment. Wat ik persoonlijk zo fijn vind aan cruisen met NCL is het Freestyle-concept. Je hebt geen vaste eettijden en bent niet gebonden aan specifieke restaurants. Hierdoor bepaal je helemaal zelf hoe je jouw vakantie wil invullen, dit is precies hoe ik het zelf ook graag zie. De restaurants hebben daarnaast ook geen dresscode, waardoor je comfortabel en ontspannen kan genieten van iedere maaltijd in een van de vele restaurants aan boord.”

Specialiteitenrestaurants

NCL staat volgens Ryan bekend om het aanbieden van Broadway-producties op elk van hun schepen. “Aan boord van Norwegian Escape was dit de show ‘Choir of Man’. Deze was echt geweldig. De voorstelling speelt zich af in een Engelse pub en zit vol muziek en humor. Een uniek detail: tijdens de show wordt ook bier geserveerd vanuit de bar die onderdeel is van het decor. Daar zeg ik zelf ook geen ‘nee’ tegen natuurlijk. Bij een reis met NCL kies ik altijd voor het More-at-Sea-pakket, voornamelijk vanwege de specialiteitenrestaurants. Dit zou ik overigens iedereen altijd aanraden vanwege de meerwaarde in dit pakket. Mijn go-to restaurant en ultieme favoriet is het visrestaurant Ocean Blue, waar ik keer op keer geniet van de Fisherman’s Platter. Dit gerecht is een variatie van diverse vissoorten, zoals garnalen, inktvis, zalm en de vis van de dag, geserveerd met verse groenten en patat. Daarnaast bieden zij ook een selectie van heerlijke gegrilde verse vis.”

Game of Thrones

De cruise van Ryan vertrok vanuit Venetië (Trieste) en eindigde in Barcelona. “Tijdens deze prachtige route bezochten wij onder meer Dubrovnik, Corfu, Valletta, Napels en Cannes. Zonder twijfel is mijn favoriete bestemming Dubrovnik. Als groot fan van de serie Game of Thrones en de rijke geschiedenis van deze stad was het geweldig om door de straten te wandelen. Echt een onvergetelijke ervaring. Tijdens deze cruise heb ik deelgenomen aan drie excursies. Het fijne van een excursie via de rederij boeken, is de extra zekerheid, mocht er onverwacht iets gebeuren, waardoor de excursie uitloopt, dan weet je wel dat het schip op je zal wachten. De excursies die op mij de meeste indruk hebben achtergelaten zijn het bezoek aan de ruïnes van Pompeii en de wandeling door het oude centrum van Dubrovnik. In Dubrovnik vond ik het extra bijzonder om de locaties uit de serie Game of Thrones te zien. Dit is een must-see voor de fans.”

Voor ieder wat wils

Maar ook aan boord is er genoeg te beleven. “Iedere ochtend heb ik één tot twee uur in de sportschool doorgebracht. Dit was ook wel noodzakelijk, omdat ik anders mijn broek niet meer zou dicht krijgen door al die lekkernijen aan boord. De sportschool is ruim opgezet en biedt een uitgebreide selectie aan apparaten en gewichten. Een ideale plek om tijdens de vakantie toch nog fit te blijven. Bijna dagelijks ben ik ook in het zwembad geweest om af te koelen en te ontspannen na een warme, zomerse dag. NCL wordt vaak gezien als de familievriendelijke rederij, dankzij de vele faciliteiten voor kinderen zoals glijbanen, kidsclubs en zelfs een kartbaan. Toch is NCL echt perfect voor iedereen die graag geniet van de ruime keuze in dranken, verschillende restaurants, het Freestyle-cruisen en het entertainment van topkwaliteit. Aan boord kan je ook helemaal losgaan tijdens de themafeesten, maar ook de rust opzoeken als je hier behoefte aan hebt. Al met al biedt NCL voor iedereen wat wils. Wij hebben in ieder geval genoten van een geweldige vakantie en kijken al samen uit naar de volgende keer.”

Dit artikel is onderdeel van de special Europese Cruises uit de december-editie van Travelpro.