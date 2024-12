TUI is onlangs een nieuwe samenwerking aangegaan met The Walt Disney Company Benelux voor de release van ‘Mufasa: The Lion King’. Onderdeel van de samenwerking was het exclusieve première event van de film, gisteravond in Koninklijk Theater Tuschinski.

Travelpro was op uitnodiging van TUI aanwezig om de film te mogen bewonderen. In Disney ‘Mufasa: The Lion King’ vertelt Rafiki de legende van Mufasa aan de jonge leeuwenwelp Kiara, dochter van Simba en Nala – een verhaal dat Timon en Pumbaa op hun eigen manier van commentaar voorzien. TUI is de samenwerking aangegaan om de magie van Afrika meer in de spotlight te zetten.

Afrika

Ondanks dat de locaties uit de film fictief zijn, geven ze wel een prachtige impressie van het Afrikaanse landschap. “Met deze samenwerking verbinden we het decor van The Lion King met de schoonheid van bestemmingen als Kenia, Tanzania en Zanzibar, dé plekken waar inspiratie is opgedaan door de filmmakers liet Roosmarijn Quartier (Director Marketing & Distribution Support TUI België en Nederland) al weten.

MICHELIN

Het event begon gisteravond om 18.30 uur in De L’Europe Amsterdam waar de rode loper was uitgerold. Hier konden de genodigden genieten van een hoogstaand culinair walking dinner van Restaurant Flore, bekroond met twee MICHELIN sterren. Naast een hoop bekende Nederlanders en veel partners van TUI, waren er ook vier gelukkig ZRA’s van TUI at Home. Ze hadden in de periode van 20 november tot en met 8 december de meeste pax geboekt op TUI-reizen naar Kenia, Tanzania, Zanzibar, Namibië en Zuid-Afrika.

Merte Kolman, Mariël Baarends, Sanne Veerman, Joyce van der Stap en Anke van Doveren.

Nu te zien

Na de walking dinner liep iedereen gezamenlijk naar Koninklijk Theater Tuschinski voor de première om als eersten van Nederland de film te bewonderen. Vanaf vandaag (18 december) is de film overal in Nederland te zien. De publiekspremière van de Disney-film Mufasa: The Lion King wordt de grootste in Nederland ooit. In maar liefst 132 Nederlandse bioscopen wordt de film gedraaid.