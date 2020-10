Mobiel COVID-19 lab op Brussels Airport operationeel

Het mobiel laboratorium op Brussels Airport heeft zijn deuren geopend. Dankzij dit lab kunnen tests meteen op de luchthaven, dus nog sneller, geanalyseerd worden. Er zijn nu ook sneltests mogelijk waarbij het resultaat al binnen vier uur beschikbaar is. Sinds de opening van het Test Centre op 14 september hebben al meer dan 7.000 mensen zich laten testen op Brussels Airport.

Nadat het Test Centre op Brussels Airport een maand geleden de deuren opende, is nu ook het laboratorium op de luchthaven operationeel. De resultaten van de PCR-tests worden vanaf nu ter plaatse verwerkt, wat ervoor zorgt dat passagiers nog sneller hun resultaat ontvangen (binnen gemiddeld 9 uur, maximaal 24 uur). Dankzij het lab ter plaatse zijn nu ook PCR-sneltests mogelijk, waarbij het resultaat al binnen vier uur beschikbaar is. Dat is vooral nuttig voor vertrekkende passagiers die een negatief testcertificaat nodig hebben om naar een bepaalde bestemming te reizen.

Cruciaal

Voor de heropstart van de luchtvaart en van de economie in het algemeen is testen cruciaal. Het Test Centre en het lab op Brussels Airport zijn een belangrijk deel van de oplossing om veilig reizen mogelijk te maken en de luchtvaart vooruitzicht te bieden op een herstel dat absoluut noodzakelijk is voor het voortbestaan van de sector.

