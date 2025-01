A little less conversation, a little more action please… Deze zin past perfect bij Monique Berkenbosch (ZRA bij TUI at Home). Samen met Corrina Flink (GoAmerika) organiseert zij een unieke Elvis-reis naar de VS. “Deze reis brengt klanten dichter bij The King dan ooit tevoren.”

Wie Monique een beetje kent, weet dat ze groot fan is van Elvis. Noem een liedje en ze zingt het moeiteloos voor je. Stel een vraag over de Amerikaanse zanger, die in 1977 op 42-jarige leeftijd overleed, en je krijgt zonder aarzeling antwoord. Maar Monique is niet de enige met deze passie. “Nee, zeker niet. Heel veel mensen zijn dol op Elvis. Dat worden er zelfs steeds meer, onder andere dankzij Bouke Scholten, die met zijn The ElvisMatters Band de tv-show The Tribute: Battle of the Bands won. Afgelopen jaar werd ook het programma My Tribute to Elvis uitgezonden, waarin Rob Kemps samen met Bouke in het leven van Elvis dook. Door dit soort initiatieven leeft Elvis in Nederland weer helemaal op, en willen mensen zijn roots in Amerika ontdekken.”

Exclusief

Dat is een van de redenen waarom Monique en Corrina een eigen en unieke Elvis-reis organiseren. “We zijn er al drie maanden mee bezig, en in mei van dit jaar gaat het gebeuren: onze eigen Elvis-reis. Die wordt echt heel bijzonder,” zegt Monique. “Ik durf wel te zeggen dat onze reis uniek, exclusief en onvergetelijk wordt. De reis zit vol iconische locaties én verrassingen die je nergens anders zult vinden. Dankzij Corrina’s jarenlange ervaring en connecties hebben we toegang tot exclusieve plekken en ontmoetingen die deze reis écht speciaal maken. Wat dacht je van een bezoek aan Elvis Presley’s Birthplace en Graceland? Ook gaan we naar het Elvis Presley House, Museum & Church, en hebben we een meet & greet met de neef van Elvis, Mackey Hargett. Hij brengt foto’s mee en vertelt persoonlijke verhalen over zijn tijd met Elvis. Daarnaast bezoeken we de Country Music Hall of Fame in Nashville, doen we een tour door RCA Studio B en krijgen we een kijkje achter de schermen bij Hatch Show Print, waar Colonel Parker posters voor Elvis-tours liet maken. En dat is nog lang niet alles.”

Naast het programma is ook de groepsgrootte bijzonder. “Er zijn meerdere aanbieders van zogenoemde Elvis-reizen, maar die werken vaak met grote groepen en dat willen wij juist niet. En eerlijk is eerlijk: hun programma is niet zo uitgebreid en bijzonder als het onze. Wij houden het klein en persoonlijk, zodat we iedereen aandacht kunnen geven en alles in een rustig tempo kunnen doen. Daarom is er een minimum van vijftien deelnemers en een maximum van achttien. Corrina en ik begeleiden de reis zelf. Ook leuk: ter plekke verplaatsen we ons per auto. Dus geen grote bus, maar auto’s die de deelnemers in hun vrije tijd ook mogen gebruiken. Dat geeft enorm veel vrijheid.”

Ook voor jouw klanten

Omdat Monique wil dat zoveel mogelijk mensen van deze reis kunnen genieten, is die niet alleen bedoeld voor haar eigen klanten. “Nee, zeker niet. Mocht een collega-reisadviseur klanten hebben voor wie deze reis een droom is, dan kunnen zij altijd contact opnemen met Corrina of mij.” Klik hier voor meer info.

Foto: Monique Berkenbosch met de Nederlandse Elvis, Bouke Scholten.