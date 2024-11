Met minder dan vijf maanden te gaan tot de lancering van MSC Cruises’ nieuwe vlaggenschip, MSC World America, geeft de rederij een unieke blik op de recentste bouwontwikkelingen van het schip.

Het schip luidt volgens MSC Cruises een nieuw tijdperk in voor cruisereizen met vernieuwde ruimtes en concepten die zorgen voor de ultieme gastenervaring in het Caribisch gebied. het combineert de kenmerkende Europese stijl van MSC Cruises met het comfort dat reizigers uit Noord-Amerika aanspreekt, ideaal voor avonturiers die op zoek zijn naar wereldwijde ontdekkingen.

Cliffhanger

William Monts de Oca Rivera (Head of Guest Experience Innovation): “Eén van de grootste innovaties voor MSC World America is The Harbour, onderdeel van het Family Aventura-district, een gloednieuwe revolutionaire buitenruimte die speciaal is ontworpen voor kinderen en gezinnen om samen te komen, te spelen en te ontspannen. het is de thuisbasis van Cliffhanger – een ultramoderne schommelattractie 50 meter boven de oceaan die een totaal nieuwe dimensie aan de cruise-ervaring zal toevoegen.”

Zeven zones

Het nieuwe vlaggenschip zal ook het eerste zijn met zeven verschillende zones aan boord, elk met een eigen sfeer, faciliteiten en ervaringen. deze zijn ontworpen om de beleving aan boord te verbeteren, zodat elke gast een unieke vakantie kan creëren die helemaal op hen is afgestemd en optimaal van hun tijd aan boord kan genieten.

2025

MSC World America zal op 9 april 2025 tijdens een sprankelende ceremonie in Miami gedoopt worden. met nog minder dan vijf maanden te gaan biedt MSC Cruises fans de kans om het schip tot leven te zien komen met nieuwe foto’s. Bernhard Stacher (SVP Shipboard Hospitality Operations) zei: “We hebben veel geïnvesteerd in het aanpassen van MSC World America om een echt onvergetelijke cruise-ervaring te bieden, met nieuwe restaurants, bars, ervaringen en ruimtes. met het enige Eataly-restaurant op zee, het gloednieuwe Griekse restaurant Paxos en MSC Cruises’ eerste comedyclub The Loft, is er echt voor elke gast een passende ruimte en ervaring.”