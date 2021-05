Nachttrein naar Wenen en Innsbruck start 25 mei 2021

NS en de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB starten de dagelijkse directe nachttreinverbinding Amsterdam – Wenen/Innsbruck per 25 mei 2021. De Nightjet, zoals de nachttrein heet, rijdt elke dag aan het begin van de avond van Amsterdam, Utrecht en Arnhem naar München, Innsbruck en Wenen. In omgekeerde richting arriveert elke ochtend een nachttrein in Nederland. Met de komst van de Nightjet is Nederland sinds 2016 weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen. De eerste Nightjet komt op 25 mei om 10.43 aan op Amsterdam Centraal en wordt verwelkomd door president-directeur van NS Marjan Rintel.

“Na Berlijn, Brussel, Londen en Parijs voegen we met deze nachttrein naar Wenen en Innsbruck, wederom een rechtstreekse verbinding naar een Europese hoofdstad toe aan onze dienstregeling. Bovendien is de nachttrein een klimaatvriendelijke manier om internationaal op reis te gaan”, vertelt Marjan Rintel, president-directeur van NS. Ook de ceo van ÖBB, Andreas Matthä, benadrukt het duurzame karakter: “Met de komst van de Nightjet markeren we de volgende mijlpaal voor een duurzaam Europees netwerk van nachttreinen. Reizigers kunnen met de Nightjet veilig, ontspannen en klimaatvriendelijk reizen. Een enkele treinreis van Wenen naar Amsterdam bespaart bijna 100.000 kilogram CO2-uitstoot in vergelijking met een vliegreis.”

Het was de bedoeling om deze verbinding per 13 december 2020 te starten. Door de coronamaatregelen in de diverse landen was dit niet mogelijk. Vanaf eind mei start ÖBB met het heropenen van het netwerk van nachttreinen naar diverse bestemmingen in Europa. De Nightjet Wenen – Amsterdam maakt hier onderdeel van uit. De Nederlandse overheid heeft het generieke reisverbod aangepast naar landen specifieke adviezen aan de hand van kleurcodes per land. Dit geeft reizigers weer meer mogelijkheden om te reizen. Op dit moment geldt voor Duitsland en Oostenrijk een ‘oranje’ kleurcode: reis alleen indien strikt noodzakelijk en raadpleeg vooraf de website van de Nederlandse overheid, nederlandwereldwijd.nl. Door op 25 mei te starten met de nieuwe verbinding willen we voorbereid zijn op het moment dat we alle reizigers weer kunnen verwelkomen.

Tickets zijn beschikbaar vanaf €29,90 (zitplaats) en vanaf €59,90 (ligplaats) voor een enkele reis Amsterdam Wenen/Innsbruck.

