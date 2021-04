NBTC: ‘huidige situatie is en blijft zorgelijk voor de toeristische sector’

70 procent van de Nederlanders is van plan dit jaar op vakantie te gaan, meer dan de helft van de Nederlanders wil naar het buitenland op vakantie wanneer men is gevaccineerd. Dat blijkt uit de Vakantiemonitor 2021 van NBTC.

Jos Vranken (algemeen directeur NBTC): ‘De boekingen nemen in alle landen mondjesmaat toe, maar nog steeds is er een groot aantal potentiële vakantiegangers dat nog niet heeft geboekt en zeer terughoudend is. De huidige situatie is en blijft zorgelijk voor de toeristische sector.’ NBTC laat weten dat in vergelijking met de vorige meting begin dit jaar, het aantal vakantieboekingen is toegenomen. Dit geldt voor inwoners uit Nederland (+7 procent), België (+4 procent), Frankrijk (+5 procent) en China (+13 procent). Duitsers en Britten zijn relatief afwachtend en terughoudend in het boeken van hun vakantie. Vranken: ‘Ook al zijn er meer boekingen, nog steeds geeft 40 procent van de inwoners uit alle landen aan de vakantie nog te moeten boeken. Het is nog onzeker of de inwoners met vakantie-intenties ook daadwerkelijk boeken.’

Vaccineren

De snelheid van het vaccineren heeft veel invloed op het vakantiegedrag en het vertrouwen om weer naar het buitenland af te reizen. Vranken: ‘De resultaten laten zien dat we als sector nog steeds in zwaar weer verkeren en dit zal voorlopig ook zo blijven. Afgelopen jaar is er door toeristische organisaties hard gewerkt aan veiligheidsprotocollen en dat zal dit jaar niet anders zijn.’

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.