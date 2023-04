NBTC: Nederlanders nemen het vliegtuig, op duurdere tickets wordt niet bezuinigd

Deel dit artikel

Nederlanders gaan in 2023 weer massaal op vakantie. De vakantie-intenties van begin dit jaar worden omgezet in concrete boekingen. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de Vakantie Sentiment Monitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

Daarbij is Europa als bestemming de grote favoriet. De inflatie en toegenomen prijzen maken dat veel ondervraagden hun vakantiegedrag aanpassen. Daarbij kiezen ze voor minder vaak op vakantie, een goedkopere accommodatie en minder uit eten tijdens de vakantie. Op een duurder geworden vliegticket wordt niet bezuinigd.

Begin dit jaar gaf 25% van de Nederlanders aan een vakantie geboekt te hebben. Ondertussen zijn de vakantie-intenties nog verder omgezet in boekingen en is het percentage Nederlanders dat geboekt heeft nu ruim 40%. Deze significante toename in boekingen is ook in de andere landen zichtbaar. In het Verenigd Koninkrijk is het aandeel van reeds geboekte reizen het hoogst (49%) en in België het laagst (40%). Verder geeft 18% van de mensen die geboekt heeft aan ook al in april te vertrekken. Voor de maanden mei en juli is dat beide 17%.

Jos Vranken, algemeen directeur NBTC: “Opvallend is dat de aangegeven intentie van begin dit jaar om één of meerdere vakanties te boeken, daadwerkelijk en massaal is omgezet in een boeking. Van de mensen die nog niet geboekt hebben maar wel een intentie hebben (40%), is ruim 62% zich aan het oriënteren. Dus ook in de komende 12 maanden gaan er nog meer vakanties geboekt worden, hetgeen aantoont dat op vakantie gaan ondanks alles een belangrijk goed blijft.”

Nederlanders, Belgen, Duitsers en Britten zijn in hoge mate van plan hun eerstvolgende vakantie elders in Europa door te brengen. Alleen onder de Fransen en Amerikanen zijn de plannen voornamelijk gericht op een vakantie in eigen land. Het percentage Nederlanders dat in eigen land vakantie viert blijft ongeveer gelijk aan de meting van begin dit jaar.

Vanwege de stijgende prijzen passen mensen hun vakantiegedrag aan door minder vaak op vakantie te gaan (gem. 45%) en door een goedkopere accommodatie te kiezen (40%). De minst gekozen optie om te besparen is op het vervoer (gem. 20%). Kijkend naar Nederlanders met vakantieplannen, zijn het vooral gezinnen die in hoge mate kiezen om tijdens de vakantie zelf te besparen (bijvoorbeeld door minder vaak uit eten te gaan).

De flexibele annuleringsvoorwaarden, verblijf op een rustige plek en gestegen prijzen zijn vooral van invloed op de keuze voor een vakantiebestemming. De meeste waarde hecht men aan de flexibele voorwaarden (ruim 70%). De inflatie en gestegen prijzen spelen inmiddels een grotere rol bij een vakantiekeuze dan corona, de oorlog in Oekraïne, duurzaamheid of drukte op vliegvelden.

Zowel de Duitse als de Belgische toerist heeft Nederland in de top 5 staan als vakantiebestemming voor de komende maanden.

Jos Vranken, algemeen directeur NBTC: ”Dit is positief nieuws voor de bestemming Nederland. Duitsland en België zijn onze belangrijkste herkomstlanden voor de bestemming Nederland. Hun interesse in een reis buiten eigen land in combinatie met onze populariteit als bestemming, maakt dat de sector hier zeker van gaat profiteren. Deze gasten reizen bovendien relatief duurzaam en buiten de gebaande paden.”

Auteur Arjen Lutgendorff