Neckermann (België) in acute geldnood

De directie van Neckermann (België) heeft zichzelf tot 22 februari de tijd gegeven om een oplossing te vinden voor de acute geldnood. Het is de zoveelste keer dat Neckermann België in de problemen raakt, maar in verschillende Belgische media worden vraagtekens geplaatst bij de overlevingskansen.

Op 23 september 2019 ging Thomas Cook failliet, maar werd Neckermann België uiteindelijk gered door het Spaanse Wamos. De Spaanse reisorganisatie is ondertussen zelf in de financiële problemen gekomen. Vorig jaar werd al bescherming aangevraagd tegen haar schuldeisers en werd de Belgische staat om een dikke lening gevraagd. Na de belofte dat er € 3,5 miljoen steun uit Spanje zou komen werd dat ingetrokken. Echter zou er nog maar ‘een paar keer’ € 100.000 zijn gestort.

Volgens Belgische media zijn er drie mogelijkheden. Of Wamos komt uiteindelijk toch met het beloofde geld, er komt een nieuwe investeerder of het bedrijf gaat failliet. Neckermann heeft 150 medewerk(st)ers in dienst. Zij zijn tijdelijk werkloos gemaakt om de schulden niet verder op te laten lopen.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.