Nederland verscherpt reisadvies Iran naar rood

Deel dit artikel

De veiligheidssituatie in Iran is verder verslechterd. Reden genoeg voor Buitenlandse Zaken om het reisadvies voor het hele land te verscherpen naar kleurcode rood: Reis niet naar Iran.

Na de dood van een 22-jarige vrouw zijn in het land protesten uitgebroken. Mahsa Amini werd gearresteerd door de moraalpolitie, omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Volgens ooggetuigen is zij na haar arrestatie mishandeld en op het politiebureau stortte ze vervolgens in elkaar. Na drie dagen in coma te hebben gelegen overleed ze.

Buitenlandse Zaken schrijft op haar site: ‘Verblijft u in Iran? Verlaat het land dan als dit op een veilige manier kan. In meerdere steden in het land kunnen demonstraties zijn waarbij geweld kan ontstaan. Het aantal demonstraties neemt toe. De politie treedt soms hard op en hierbij is sprake van willekeur. Personen die deelnemen aan demonstraties of daarbij in de buurt komen riskeren een aanhouding en gevangenisstraf. Ook kunnen de Iraanse autoriteiten personen met een buitenlandse nationaliteit oppakken of vervolgen. De mogelijkheden voor Nederland om in deze situatie consulaire hulp te bieden zijn zeer beperkt, zeker als u ook de Iraanse nationaliteit heeft of heeft gehad.’

Nederlanders die nog in Iran zitten wordt aangeraden het land te verlaten. Mensen die om wat voor reden dan ook in het land willen blijven, worden aangeraden zich te laten registreren bij de Nederlandse ambassade. Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Author Sharon Evers