Nederlandse boedel failliete Jet Airways naar KLM

KLM heeft de Nederlandse boedel van het failliete Jet Airways overgenomen, waaronder een Boeing 777 die op Schiphol staat. Hiermee wil de luchtvaartmaatschappij de ‘business draaiende houden’, zegt een woordvoerder tegen de Telegraaf.

Naast een toestel van de Indiase luchtvaartmaatschappij, bevat de boedel ook marketing data, cateringmaterieel, kantoorruimte en onderliggende contracten, maar ook slots. Naar verluidt gaat het om drie slots per dag. KLM en Jet Airways werkten overigens al samen op de route naar India. Na het wegvallen van de Indiase luchtvaartmaatschappij breidde KLM haar netwerk naar India uit. De woordvoerder van KLM laat aan de krant weten dat het nog niet duidelijk is of de slots gebruikt worden voor de routes naar India, of naar Canada, de andere bestemming voor de Indiërs vanaf Schiphol.

De verkoop zal geen invloed hebben op de aandeelhoudersstructuur, zegt Jet in een persverklaring.

