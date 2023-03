Nicolas Van Stappen aan de slag bij Sabre

Deel dit artikel

Sabre Corporation heeft de benoeming aangekondigd van Nicolas Van Stappen als Manager, Sales en Account Management, Benelux. In zijn nieuwe rol zal Van Stappen verantwoordelijk zijn voor het verwerven, adviseren en ondersteunen van klanten in de Benelux, waarmee hij de bedrijfsgroei voor zowel Sabre als zijn klanten helpt stimuleren.

Voordat hij bij Sabre kwam, werkte Van Stappen elf jaar bij Finnair, waar hij werkte als Client Manager voor Benelux en Global Account Lead. Eerder bekleedde hij functies bij Malev Hungarian Airlines en Delta Airlines.

“Nicolas is een toegewijde en ervaren sales- en accountmanager en ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren aan het voortzetten van ons succes in de Benelux”, zegt Richard Addey, Senior Regional Director Western Europe & South Africa, Sabre Travel Solutions. “In deze snel veranderende tijden is het belangrijk dat reisbureaus gebruikmaken van de nieuwste technologieën om hen te helpen te voldoen aan de eisen van de industrie en hun klanten beter van dienst te zijn. De benoeming van Nicolas zal ervoor zorgen dat onze bureauklanten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hen te helpen slagen in de huidige markt.”

Auteur Arjen Lutgendorff