“Niets houdt de Nederlandse reiziger thuis”

Zij trad vorig jaar in zijn voetsporen, toen zij naast Benelux ook verantwoordelijk werd voor de regio Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Hij zette na Disney zijn loopbaan voort bij TUI en beiden hebben grote verantwoordelijkheden binnen de bedrijven. Ondertussen vliegt de tijd en veranderde er veel, zagen ze elkaar vijf jaar geleden voor het laatst, maar de herinneringen zijn nog levendig.

Isabelle Willemsens (Country Director Northern Europe Walt Disney Parks & Resorts bij The Walt Disney Company) en Frans Leenaars (CMO Western Europe & Director Customer Experience TUI Group) interviewen elkaar.

Frans: “We hebben allebei een vreselijk heftige tijd gehad in de covidperiode. We hebben dat van elkaar op afstand gezien. Het moet vreselijk zijn geweest om de parken te sluiten. Nu draait het weer en volgens mij hartstikke goed, maar hoe heb jij het ervaren en is er ook iets goeds voortgekomen uit de coronapandemie?”

Isabelle: “De parken sluiten was inderdaad vreselijk ja. Ik vind dat we dankzij de crisis enorm hebben geaccelereerd als het gaat om ontwikkelingen, bijvoorbeeld met de digitale transformatie van Disneyland Paris. Je weet dat het bij Disney soms lang kan duren voordat je ergens toestemming voor krijgt. Maar door de coronapandemie moesten we accelereren. We hebben heel veel dingen die al wel in de roadmap stonden doorgevoerd. We hebben bijvoorbeeld de capaciteit verminderd. Ik kan niet zeggen tot hoeveel, maar we hebben echt een capaciteitsvermindering doorgevoerd.”

Frans: “Echt een stop sale?”

Isabelle: “Ja. Op disneylandparis.com hebben we een kalender waar je je tickets kan bestellen voor een bepaalde dag en als het maximum is bereikt, dan sluit het gewoon. We hebben al meerdere weken gehad dat we een stop sale hadden. We willen daarmee ook een betere gastervaring creëren. Minder capaciteit, maar we yielden veel hoger. We yielden op prijs, net als luchtvaartmaatschappijen. Het is écht ongelooflijk hoeveel vraag er is, wij zitten in een post-coronabubbel en doen het op het gebied van marketing erg goed. Disney is heel erg aanwezig, dat gaat ontzettend goed.”

Author Arjen Lutgendorff