Nieuw bij KLM: Trinidad en Tobago, Mombassa, Orlando, Cancun, Puket en Barbados

Na de eerder aangekondigde uitbreidingen in Europa voor zomer 2021, voegt KLM met ingang van het winterschema (31 oktober 2021 tot en met 26 maart 2022) ook nieuwe bestemmingen toe aan het intercontinentale netwerk, namelijk Mombasa, Orlando, Cancún, Bridgetown, Port of Spain en Phuket.

De Keniaanse strandbestemming Mombasa zal twee keer per week worden aangevlogen met een Boeing 787-9. Dat toesteltype wordt eveneens ingezet naar Orlando in Florida (vier keer per week) en naar de Mexicaanse badplaats Cancún (drie keer per week). Met de Airbus A330 kunnen klanten naar Bridgetown (Barbados, drie keer per week) en Port of Spain (Trinidad en Tobago, drie keer per week) vliegen. Het Thaise eiland Phuket zal vier keer per week met de Boeing 777-300 worden aangeboden.

Gedurende de COVID-19-pandemie heeft KLM het bestemmingennetwerk zoveel mogelijk in stand gehouden om vracht te blijven vervoeren en passagiers de gelegenheid te geven de (noodzakelijke) reizen te maken. Vanzelfsprekend met inachtneming van alle regels en voorschriften, zowel van de Nederlandse overheid als lokale overheden. KLM blijft nauw samenwerken met de Nederlandse overheid voor effectieve en proportionele maatregelen afgestemd op de situatie in Nederland en het buitenland.

Deze strategie heeft KLM zeer geholpen gedurende de COVID-19-crisis. Nu de situatie en vooruitzichten aan het verbeteren zijn, komt ook netwerkuitbreiding weer aan bod, met name in en naar regio’s waar het herstel het snelst verwacht wordt. Daar passen deze zes bestemmingen bij.

Doel is om KLM-klanten een zo groot mogelijk netwerk aan te bieden. Het plannen van het netwerk gebeurt flexibel, zodat KLM snel kan inspelen op marktkansen. Met deze uitbreiding is het bestemmingennetwerk weer bijna terug op het niveau van voor COVID-19, maar nog wel met minder capaciteit en frequenties en toestellen. Zodra de vraag groter wordt, voeren we meer vluchten uit en/of zet KLM grotere toestellen in.

“Hiermee zet KLM een volgende en belangrijke stap in de wederopbouw van het netwerk ten behoeve van onze klanten. Gedurende de zomer worden 99 Europa-bestemmingen aangevlogen en met deze stap zal in de winter ook het intercontinentale bestemmingennetwerk van KLM weer aanzienlijk zijn”, aldus Pieter Elbers (CEO KLM).

Mombasa wordt op de terugreis naar Amsterdam gecombineerd met Nairobi. Dit geldt ook voor Orlando en Miami. Phuket wordt zowel vanaf als naar Amsterdam via Kuala Lumpur aangeboden. Bridgetown en Port of Spain worden gecombineerd. Cancún betreft een non-stop verbinding.

