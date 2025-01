Onder de naam Vakantie Festival krijgt de reisbranche er een nieuw publieksevent bij. Het event wordt in februari 2026 gehouden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Volgens de initiatiefnemers is het tijd voor een alternatief voor de traditionele reisbeurzen voor reisliefhebbers.

De eerste editie van het Vakantie Festival staat gepland van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 februari 2026. De organisatoren van het nieuwe reisevent laten weten te hebben geluisterd naar de wens van veel reisbedrijven en krijgen enthousiaste reacties. ‘We richten ons op de wensen van de reiziger van nu, maar ook op de wensen en behoeften die reisaanbieders hebben wanneer zij willen participeren op een reisevenement. We willen echt samen met de exposanten iets nieuws neerzetten. Dit event moet een aanvulling zijn op wat al bestaat, maar zal totaal anders zijn’, aldus de organisatie.

Voor 2027 en 2028 zijn de data ook bekend. In 2027 vindt het evenement plaats van 25 tot en met 27 februari en in 2028 op 10 tot en met 12 februari. Ook deze edities vinden plaats in de Brabanthallen.

Combinatie festival en vakantieaanbod

Volgens de organisatoren is er al jaren behoefte aan een andere aanpak van reisevents. Vakantie Festival combineert elementen van bekende (muziek)festivals en pretparken met muziek, gastronomie en uiteraard het aanbod van reisaanbieders. Het doel is bezoekers niet alleen te informeren over vakantiebestemmingen, maar hen deze ook te laten ervaren.

Initiatief

Initiatiefnemer Frits Kuijper heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de evenementenbranche en is onder andere eigenaar van Music Events. ‘Ik loop al 30 jaar mee in de wereld van events en festivals, en zie zó veel kansen op het gebied van reizen. Reizen is beleving, een feestje, en je kunt er visueel alle kanten mee op. Twee jaar geleden ben ik met dit totaalconcept aan de slag gegaan en ik ben ontzettend blij en trots dat het nu echt gaat gebeuren’, aldus Kuijper.

Naast Kuijper is T.J. van Apeldoorn als mediapartner aangetrokken. Hij is CEO en mede-eigenaar van uitgeverij TRAVel Media, de grootste uitgever van reisvakbladen in de Benelux. ‘Steeds meer reisbedrijven laten weten dat er behoefte is aan iets anders. We zijn op het punt aangekomen dat we dit niet meer kunnen negeren.’

Bart Meijer is als adviseur bij de organisatie betrokken. Hij was van 2016 tot en met 2020 Brand Manager van de Vakantiebeurs Utrecht. ‘Met veel enthousiasme en energie stap ik in de adviesraad van het nieuwe Vakantie Festival, omdat ik nog altijd geloof dat er zowel bij de reisbranche als de consument behoefte is aan een live B2C-reisevent’, zegt Meijer. Hij vervolgt: ‘Maar wel in een nieuw jasje waar reisinspiratie, persoonlijk contact en vakantiebeleving in festivalsfeer in elkaar overvloeien. Het is een geweldig mooie uitdaging om samen met de deelnemers dit event in te richten, zodat het past in de koers van de reiswereld en aansluit bij de huidige tijd en de wens van de bezoekers.’

‘Dit wordt hét alternatief voor traditionele reisevents’



Bart Meijer, Frits Kuijper en T.J. van Apeldoorn.

Contact met de reisbranche

T.J. van Apeldoorn: ‘Het team van TRAVel Media staat dagelijks in goed contact met de gehele reisbranche, van touroperators en reisbureaus tot vervoerders en bestemmingsspecialisten. Hierdoor weten we als geen ander wat er speelt en welke behoeften er zijn als het gaat om evenementen. Vakantie Festival is hier een direct antwoord op: een vernieuwend concept dat niet alleen inspireert, maar ook een platform biedt waar bezoekers en aanbieders elkaar écht kunnen ontmoeten. Het is onze ambitie om met dit festival de standaard te zetten voor de toekomst van evenementen op het gebied van reizen en vakanties.’

Steun uit de branche

De eerste grote reisbedrijven hebben al aangegeven mee te doen aan het Vakantie Festival, waaronder Prijsvrij Vakanties, D-reizen en Avila Reizen. Marc van Deursen (CEO Prijsvrij Vakanties & D-reizen): ‘We hebben serieus naar de Vakantiebeurs gekeken, maar destijds besloten dat het voor ons niet aansloot bij de huidige tijd en onze visie als het gaat om klant-interactie. Naar aanleiding daarvan zijn we in gesprek gegaan met Frits Kuijper en later met T.J. van Apeldoorn. De plannen die nu zijn ontwikkeld en verder worden uitgewerkt, maken van het event een feest. Iets wat past bij vakantie en onze visie over klant-interactie, vandaar dat we zijn ingestapt.’

Tim van der Wel (Managing Director Avila Reizen): ‘Wij vinden het een fantastische ontwikkeling dat er een vernieuwend concept komt: Vakantie Festival. De plannen die er liggen, sluiten goed aan op onze visie met Avila Reizen. We kijken ernaar uit daar te gaan shinen.’

Het initiatief wordt goed ontvangen door de reisbranche. Zo is ook Nico Bleichrodt (Vice President International Sales & Marketing Holland America Line) zeer positief: ‘De verkoop van cruisevakanties is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 26% van de Nederlanders overweegt om in de toekomst een cruise te boeken, maar op dit moment staat de zogenaamde cruisepenetratie op slechts 0,8%. Er valt dus nog veel te winnen. Voor Holland America Line blijft het dan ook essentieel om op structurele wijze, ook face-to-face, in contact te blijven met de vakantieganger. Hierbij is overdracht van informatie via off- en onlinecommunicatie, maar ook door aanwezig te zijn op beurzen en evenementen, van essentieel belang. Wij zijn dan ook continu op zoek naar nieuwe en kwalitatieve initiatieven die een aanvulling kunnen zijn op onze huidige marketingactiviteiten en zullen deze, voor zover deze aansluiten op onze doelstellingen, zoveel mogelijk ondersteunen.’

Initiatiefnemer Kuijper: ’We zien dat consumenten op zoek zijn naar inspiratie en beleving bij het plannen van hun reizen, maar niet alleen langs rijen met stands willen lopen. Wie naar het Vakantie Festival komt, krijgt waar voor zijn geld. We gaan hiervoor met alle geïnteresseerden in gesprek en willen samen met de exposanten écht ‘tailor made’-pakketten maken binnen een festivalachtige sfeer. Onze flexibiliteit en slagkracht zijn hier van essentieel belang.’ Vakantie Festival biedt optredens en culturele activiteiten die aansluiten bij de diverse bestemmingen die deelnemen.

Locatie en lancering

Er is gekozen voor de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch als locatie vanwege hun flexibiliteit en schaalbaarheid. Het festival begint met een oppervlakte van 13.000 vierkante meter, met mogelijkheden om uit te breiden naar 25.000 vierkante meter. Jeroen Dona (Divisiedirecteur Beurzen en Evenement bij Libéma, waar de Brabanthallen onderdeel van is): ‘Wij zijn trots om het Vakantie Festival de komende drie jaren in de Brabanthallen te mogen hosten. Samen met het enthousiaste team van het Vakantie Festival willen we echt iets bijzonders en verrassends neerzetten.’

Na 1 maart 2025 wordt het volledige plan achter het Vakantie Festival gepresenteerd en start de ticketverkoop via de officiële website: vakantiefestival.com.

B2B-avond

Hoewel het Vakantie Festival zich volledig op consumenten richt, zal het event ook een B2B-avond hebben. Deze vindt plaats op donderdag 5 februari 2026 van 16.00 tot 21.00 uur. Deze exclusieve B2B-bijeenkomst biedt reisprofessionals de kans om te netwerken en kennis te maken met het concept.