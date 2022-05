Nieuwe duurzame initiatieven op Bonaire

Deel dit artikel

De boekingen voor Bonaire blijven binnenkomen, laat Miles Mercera (directeur Tourism Corporation Bonaire) weten aan Travelpro “Ook partijen vanuit Nederland, die we hebben gesproken op TravDay, bevestigen dat het er goed uitziet voor de zomerperiode. Belangrijk nieuws is dat de testverplichting is opgeheven.”

Daarnaast werken we aan nieuwe duurzame initiatieven, waaronder een nieuwe Bonaire Bond die op 22 april, de dag van de aarde, is geïntroduceerd. Dit initiatief is een doordachte bestemmingsbelofte die bezoekers uitnodigt om verantwoord te reizen en het eiland te respecteren. Doel van de actie om bezoekers een belofte te laten ondertekenen is de natuurlijke aantrekkingskracht van Bonaire te behouden voor de aankomende jaren. De Bond is ontworpen om te herinneren aan hoe cruciaal duurzaam toerisme is voor de leefomgeving van de lokale gemeenschap. Het eiland gaat nog een stap verder in diens inspanningen voor de natuur met een nieuwe investering in natuurbehoud via de stichting Reef Renewal Bonaire door koraalbomen te adopteren namens bezoekers die de bond ondertekenen. Deze koraalbomen koesteren elk meer dan 100 stukken koraal, dus de donatie gaat direct terug naar het herstel van de riffen van Bonaire.”

Uitbreiding netwerk

Deze zomer vliegen TUI en KLM dagelijks vanaf Amsterdam naar Bonaire, in november komt daar een vlucht vanuit Brussel bij. Air Belgium zal vanaf begin november 2022 een driehoeksverbinding BRU-BON-CUR-BRU uitvoeren, waarbij Bonaire als eerste stop wordt aangedaan op de route vanuit Brussel.

Author Dylan Cinjee