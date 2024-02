Rudolf Verbeek en Thibault Van Look gaan met ingang van 1 februari van start in een nieuwe functie bij Interhome.

Het tweetal, dat afgelopen weekend nog de Vakantie Award voor Vakantiehuizen in ontvangst nam tijdens het Reisgala, laat aan Travelpro weten met ontzettend veel enthousiasme aan de slag te gaan in hun nieuwe functies. Verbeek, Sales Manager Nederland Interhome Group, gaat in zijn nieuwe rol aan de slag als Key Account Manager. Van Look, Sales Manager België en Luxemburg, behoudt zijn huidige taken en krijgt daarnaast de verantwoordelijkheid voor de taken van Verbeek op de Nederlandse markt.

Foto (©Travelpro): Rudolf Verbeek en Thibault Van Look.

Genoeg te doen

Verbeek vertelde in 2023 nog in een uitgebreid duo-interview (met Michel Houmes van Buro Scanbrit) aan Travelpro over zijn functie bij Interhome: “Binnen Interhome Nederland ben ik verantwoordelijk voor de B2B-markt, daar valt de retail onder maar ook affiliate partners. Sinds afgelopen zomer zit ik in het Key Accountmanagers-team waardoor ik ook verantwoordelijk ben voor Airbnb. Dat is toch wel een van onze grotere online partners. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor B2B-sales Benelux en Scandinavië, genoeg te doen dus.”

Grote internationale partners

Verbeek zal zich nu helemaal storten op het Key Account Team van de Interhome Group. Dit team bestaat uit drie collega’s die zorg dragen voor alle grote internationale partners. Verbeek: “Denk aan partners als Booking, VRBO, Trip.com en HomeToGo. Dit zijn natuurlijk erg interessante partijen om mee samen te werken en ik zie er naar uit om deze samenwerkingen te optimaliseren.”

“Na zes jaar ben ik inderdaad wel het gezicht geworden voor Interhome in Nederland en veel reisagenten weten me goed te vinden. Thibault is in België al een aardig bekende branchegenoot en al tien jaar werkzaam voor Interhome. Tijdens afgelopen events, zoals de Vakantiebeurs en het Reisgala, heeft hij al goed kennis kunnen maken met vele Nederlandse partners. Hij zal voortaan de contactpersoon zijn voor de Nederlandse markt”, aldus Verbeek. “Ik blijf wel gewoon in Nederland wonen, dus we zullen de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen en ik sluit niet uit dat ik ook bij de bekende netwerk events gewoon aanwezig zal zijn namens de Interhome Group.” Thibault Van Look, Sales Manager België en Luxemburg, wordt nu dus ook verantwoordelijk voor de Nederlandse markt. Zijn werkzaamheden zal hij wisselend uitvoeren vanuit zijn kantoor in Brussel als wel in het nieuwe kantoor in Rijswijk. Van Look is te bereiken via thibault.vanlook@interhome.group.

Warm bad

Afgelopen jaren heeft Nederland zich bijzonder hard ontwikkeld en is al jaren een van de hardst groeiende sales-landen binnen de groep. Verbeek: “We lopen deze winter al 27% voor op vorig jaar en de zomer zelfs al ruim 38% en dat op een recordjaar 2023. Een warm bad dus voor Thibault om in te starten en dit voort te blijven zetten. Reisagenten doen er goed aan om er vroeg bij te zijn met reserveringen. We zijn nu al boekingen aan het maken voor Kerst 2025 en dat is echt geen sales-praatje. De mooie pareltjes gaan altijd erg hard. Grote woningen, woningen aan de piste, of met een idyllisch uitzicht zijn en blijven in trek.”