Nieuwe service Sunny Cars: Contactloos Ophalen

Sunny Cars maakt het voortaan mogelijk om zonder menselijk contact een huurauto op te halen. Hiermee speelt Sunny Cars in op de huidige behoefte aan hygiëne en veiligheid. Met de nieuwe service Contactloos Ophalen haalt de klant de sleutels van de huurauto op bij een automaat. Via deze automaat wordt ook het huurcontract getekend en de waarborg geregeld. Het proces is dus volledig automatisch, zonder tussenkomst van een baliemedewerker en daarmee geheel coronaproof. Een ander voordeel is dat het hele proces maar een paar minuten duurt en er dus geen wachtrij is.

“Wij zijn constant bezig ons autohuurproduct te blijven ontwikkelen. Wensen en behoeften van onze klanten zijn daarbij leidend”, aldus managing director Hans Knottnerus. “Deze service past uiteraard heel goed in de huidige coronatijd, want er komt geen mens meer aan te pas. De hygiëne is dan ook optimaal. Maar ook als de wereld ooit weer ‘terug naar normaal’ is, is de service Contactloos Ophalen enorm handig. Binnen een paar minuten klaar zijn met het papierwerk en de sleutel hebben is gewoon heel fijn. Hoe sneller je je huurauto kunt ophalen, hoe eerder je vakantie kan starten. En zonder tussenkomst van personeel ter plaatse is de kans op ongewenste bijverkoop uitgesloten.”

Beschikbaar in Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië

De service Contactloos Ophalen wordt in eerste instantie uitgerold op luchthavens in Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië. Hiermee worden de 4 belangrijkste autohuurlanden bediend. Na een succesvolle introductie worden er in de toekomst meer bestemmingen toegevoegd.

Reisprofessionals kunnen de Contactloos Ophalen service eenvoudig selecteren via het filtermenu in de B2B-tool. Na boeking moet de huurder zich registreren via een link welke aan de reisagent verstuurd wordt. Hiermee worden alle gegevens voor het huurcontract alvast doorgestuurd naar de lokale wagenparkaanbieder. Op de bestemming kan de huurder bij de automaat de waarborg voldoen en het huurcontract tekenen. De autosleutels komen vervolgens uit de automaat en de vakantie kan beginnen.

