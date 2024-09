Norske en Nordic, aanbieders van reizen naar Scandinavië, bundelen hun krachten. Na de overname van Norske door Nordic op 7 mei 2024, gaat Norske vanaf nu verder onder de naam Nordic. Door deze samensmelting worden de expertise en kennis van beide merken gebundeld, met als doel een nog betere dienstverlening te bieden aan reizigers met een interesse in Scandinavië, en zeereizen in het bijzonder.

Het bedrijf laat weten dat Norske als gerenommeerd Hurtigruten-vertegenwoordiger al meer dan 25 jaar is gespecialiseerd in zeereizen naar Noorwegen, en brengt haar kennis nu samen met de ervaring van Nordic in reizen naar Scandinavië. Deze fusie stelt het nieuwe Nordic volgens de betrokkenen in staat om klanten nog beter van dienst te zijn: het brede netwerk aan lokale partners, gecombineerd met diepgaande kennis van de bestemmingen, maakt het mogelijk om nog meer maatwerk aan te bieden.

“De samensmelting met Norske stelt ons in staat om ons nog meer te richten op wat we het beste doen: reizen op maat naar Scandinavië aanbieden. Door de expertise van beide teams samen te voegen, kunnen we onze klanten nog beter begeleiden in het creëren van hun droomreis,” aldus Hugo van Drie, directeur Nordic Nederland. Het enthousiaste team medewerkers van Norske blijft het aanspreekpunt voor zeereizen binnen Nordic. Zij blijven werken in Heemstede en vormen samen met het Nordic-team in Nieuwegein één groot team van specialisten.

Uitbreiding website

De integratie van Norske in Nordic betekent ook een grotere focus van Nordic op zeereizen. Op de website van Nordic is daarom vanaf nu een geheel nieuwe zeereizen-module te vinden, met gedetailleerde informatie omtrent alle zeereizen die Nordic aanbiedt. Door een aparte submodule op de Nordic website kunnen reizigers op een gecentraliseerde plek alle informatie terugvinden over de zeereizen van Nordic: van de verschillende bestemmingen, over het soort reizen, tot informatie over de rederijen en aanbiedingen. Op die manier komt Nordic tegemoet aan voormalige Norske klanten die uitsluitend op zoek zijn naar specifieke informatie over Hurtigruten zeereizen.

Eén aanspreekpunt voor reizen naar Scandinavië

Met de integratie van Norske in Nordic, krijgen reizigers nu één duidelijk aanspreekpunt voor reizen naar heel Scandinavië. Of het nu gaat om een zeereis naar de Noorse fjorden, een avontuurlijke expeditie in het noorden van Zweden, of een rustige vakantie in een Finse lodge, Nordic is de specialist. Deze bundeling van kennis en ervaring stelt het team in staat om nog gerichter in te spelen op de wensen van de klant.

Foto: Team Nordic