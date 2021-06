NS: vanaf vanaf eind 2021/begin 2022 nachttrein Amsterdam – Zürich

Als het aan NS en partners SBB, ÖBB en DB ligt kunnen reizigers vanaf eind 2021/begin 2022 dagelijks per nachttrein naar Zürich reizen. Het plan is om elke avond te vertrekken vanuit Amsterdam en via het Rhein-Ruhrgebied en Basel ’s ochtends aan te komen in Zürich. In omgekeerde richting arriveert dan elke ochtend een nachttrein vanuit Zürich in Nederland.

Zürich en Basel zijn populaire bestemmingen voor zowel vrijetijd als zakelijke reizen. Reizigers naar Zürich moeten nu nog meerdere keren overstappen in bijvoorbeeld Hannover of Frankfurt. Vanaf Basel en Zürich reis je straks ook gemakkelijk door naar verdere bestemmingen in Zwitserland en Italië. Reizigers kunnen met deze nachttrein ook meereizen tot aan bijvoorbeeld het Rhein-Ruhrgebied (onder andere Düsseldorf en Keulen). Zo vormt deze nachttrein direct een extra verbinding aan de randen van de dag tussen Nederland en populaire steden in het Rhein-Ruhrgebied. Hiermee geeft de nachttrein ook invulling aan de ambities uit de actie-agenda luchtvaart-spoor. Dit als aanvulling op de bestaande 7 ICE’s per dag naar Frankfurt (waarvan er één dagelijks doorrijdt naar Basel). In Duitsland wordt deze nachttrein ook gebruikt als nacht Intercity.

“We werken momenteel met betrokken partners alle details uit ter voorbereiding op de nieuwe nachttrein. Zoals de dienstregeling, personeelsplanning en aanpassingen aan het materieel.”

Terugkeer van nachttreinen

Met de komst van de nachttrein Amsterdam – Wenen per 25 mei 2021 is Nederland sinds 2016 weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen. In heel Europa is de nachttrein als duurzaam mobiliteitsalternatief voor luchtvaart en wegvervoer bezig aan een opmars. De nachttrein Amsterdam – Zürich is een nieuwe treindienst die aan het Europese netwerk wordt toegevoegd.

