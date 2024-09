Vuelandia, onderdeel van Net Travel Group, viel vorig jaar tijdens de Travel Awards nog in de prijzen met de Travel Award Innovation 2024, maar staat zeker ook dit jaar niet stil op het gebied van innovatie. “Recent hebben we de nieuwe en supergebruiksvriendelijke B2B-flight tool Vuelandia Flights gelanceerd, waar ondertussen al veel gebruikers mee werken”, aldus Mikel van Nimwegen (CEO van Net Travel Group) in gesprek met Travelpro.

Foto boven: Mattia xi Mi Lu, Daniel Cerezuela, Raúl Bravo, Carlos Abril, Rafael Núñez en Esteban Postigo.

Jullie hadden al een flight tool, waarom is er een nieuwe omgeving ontwikkeld?

“De wereld verandert snel en dat heeft ook direct invloed op alles wat met IT en technologie te maken heeft. Een recent doorgevoerde ontwikkeling is bij wijze van spreken de volgende dag niet meer actueel. De vraag naar verandering en daar snel op in kunnen spelen wordt daarmee ook steeds belangrijker en nadrukkelijker. En om als organisatie gehoor te kunnen blijven geven aan de klantvraag, zeker wanneer je een leverancier bent van B2B-producten en -diensten, moet je daar absoluut in meegaan. Het was daarom niet meer dan logisch om een eigen omgeving te ontwikkelen en daarmee automatisch het volledige beheer in eigen hand te krijgen. Als organisatie kun je dan namelijk zelf de regie en controle houden op de snelheid en doorvoering van vernieuwingen binnen de systemen.”



Initiatiefnemer Danny Ruitenberg (CEO en Business Development NTG) begon drie jaar terug met de eerste schetsen van een nieuw ontwerp van de flight tool, waarbij de focus lag op het ontwikkelen van een nog gebruiksvriendelijker en efficiënter platform voor hun klanten. “Het doel was om verschillende interfaces van vluchtaanbieders te integreren in één naadloos systeem, waardoor de algehele gebruikerservaring wordt verbeterd en het boekingsproces voor de reisagent wordt vereenvoudigd. Maar daarnaast ook een systeem aan te bieden dat 100% in eigen beheer is, waarbij we in huis zelf de techniek en inrichting verzorgen. De flight tool stelt ons nu in staat om een breder scala aan vluchtopties aan te bieden aan al onze klanten. Vuelandia Flights, dat op het moment uitgerold wordt per klantgroep, is ontworpen en gebouwd in samenwerking met onze IT-afdeling My Site Works IT Solutions, dat onderdeel is van de Net Travel Group. Romy Liefveld (Yield Manager & IT/business development support) en Danny, beiden experts binnen de NTG-groep op het gebied van luchtvaart, tarieven, content en techniek, vormden samen met anderen een ideale projectgroep. Het ontwikkeltraject duurde meer dan drie jaar, maar het resultaat mag er zijn. De tool is snel, betrouwbaar en zeer uitgebreid. Daarnaast heeft de tool een strak en professioneel ontwerp, wat bijdraagt aan een prettige gebruikerservaring. Dat we met zijn allen trots zijn op het resultaat, dat moge duidelijk zijn.”

My Site Works – IT Solutions is mogelijk minder bekend bij het grote publiek. Kan je kort uitleggen wie zij zijn en wat ze doen?

“My Site Works – IT Solutions (MSW), gevestigd in Spanje (Malaga en Madrid), is een IT-afdeling en onderdeel van de NTG-groep. Een label met een team vol IT-specialisten met ieder zijn eigen expertise, waarvan Raul Bravo (CTO) sinds de oprichting in 2017 de leiding heeft en voor velen al een bekend gezicht is door zijn aanwezigheid op de Vakantiebeurs Vakdag ieder jaar. MSW ontwikkelt en beheert de software voor NTG en deels voor onze labels waaronder Vuelandia, maar ook andere organisaties binnen de reisbranche of daarbuiten. In Spanje werken zij bijvoorbeeld met overheidsinstellingen. Met een team van op het moment negen developers en vijf freelancers richt MSW zich op het leveren van technologische oplossingen die het zakelijke succes van jouw (reis)organisatie stimuleren ofwel verbeteren.”





“Door continu de trends in de gaten te houden en daarop af te stemmen, kunnen we snel inspelen op diverse ontwikkelingen. Dit doen we overigens organisatie-breed, waarbij IT en Sales in deze een waardevol team vormen. En zijn er problemen, dan kunnen we snel reageren en oplossen, want we zijn niet afhankelijk van andere partijen. De developers van MSW zijn specialisten op het gebied van softwareontwikkeling op maat, procesautomatisering, hostingoplossingen en webdesign. Hun expertise omvat technologieconsulting, systeemintegratie en onderhoudsdiensten die zij aanbieden aan verschillende bedrijfstakken zoals toerisme, IT, e-commerce en overheidsadministratie. Voor ons een hele waardevolle partij. Dat zij niet heel erg op de voorgrond aanwezig zijn, is meer dan logisch. Dat is ook een beetje typerend voor IT’ers.”

Zijn naast Vuelandia Flights recent nog meer IT- ontwikkelingen doorgevoerd?

“Naast de B2B-vluchtengine Vuelandia Flights is een eigen CMS ontwikkeld, en bijvoorbeeld de Travel Navigator, een omgeving waar je als reisagent en organisatie in één omgeving toegang hebt tot reisproducten zoals vliegtickets, hotel en autohuur. Het grote voordeel van deze nieuwe CMS-omgeving is dat we het beheer en onderhoud helemaal in eigen hand hebben. Tijdens het uitrollen van de nieuwe flight tool onder al onze gebruikersgroepen, krijgen zij automatisch ook direct toegang tot deze nieuwe omgeving. De oude omgeving komt dan te vervallen. Verder zijn er uiteraard meer zaken die ontwikkeld zijn en worden doorgevoerd, maar dat gebeurt soms ook op de achtergrond zonder dat gebruikers daar iets van merken. Daarnaast heeft MSW ook voor andere organisaties in de reisbranche software ontwikkeld, zoals een camperzoekmachine die ook meerdere aanbieders integreert via API-integraties. Tevens werken ze momenteel aan een modulaire CRM op basis van SaaS-principes, met functies als HR-beheer en facturering. Daarnaast integreren we AI in verschillende functies in onze tools waardoor we ook die functionaliteit binnenkort kunnen aanbieden binnen onze omgevingen.”

“Met het bouwen van de nieuwe flight tool hebben we een combinatie van moderne ontwikkelingstechnieken en API-integraties gebruikt om de tool Vuelandia Flights te maken. De tool is gebouwd waarbij we continu de focus hadden op schaalbaarheid en aanpasbaarheid, zodat in de toekomst gemakkelijk extra functies en/of aanbieders kunnen worden toegevoegd. De tool onderscheidt zich door de snelheid, gebruiksvriendelijkheid, vele filteropties zoals: directe vlucht, inclusief bagage, vertrektijd, airline, et cetera, en zoekmogelijkheden zoals +/- drie dagen, waardoor je in één overzicht direct alle tarieven ziet op diverse dagen. Daarnaast kan in de boekingslijst iedere reisagent zelf zijn ticket uitgeven of een eigen boeking annuleren of aanpassen. En doordat de tool in eigen beheer is, kunnen we relatief heel snel nieuwe trends integreren zonder enorme wachttijden. Zo kunnen we innovatie altijd hoog op de agenda plaatsen.”





Wat zijn de belangrijke voordelen voor reisagenten die kiezen voor jullie flight tool in plaats van anderen?

“Klanten zouden voor onze software en de nieuwe tool Vuelandia Flights moeten kiezen omdat het een unieke combinatie is van gebruiksgemak, compleet aanbod en daarnaast geavanceerde technologie biedt. De tool integreert meerdere vluchtaanbieders en past complexe bedrijfsregels toe om de best beschikbare tarieven te leveren, inclusief speciale tarieven die elders niet gemakkelijk te vinden zijn. De gebruiksvriendelijke interface en naadloze ervaring maken het superieur aan andere opties, zodat klanten de meest concurrerende en op maat gemaakte vluchtopties krijgen met minimale inspanning. Ook in de boekingslijst komt de gebruiksvriendelijkheid absoluut terug, je kunt bijvoorbeeld filteren op boekingen die uiterlijk vandaag moeten worden uitgegeven. Vuelandia Flights is sneller en heeft vele opties zoals het zoeken op +/- drie dagen. En voor hen die dat wenselijk vinden kunnen we Vuelandia Flights customizen door niet alleen logo van reisagent of reisorganisatie te plaatsen, maar ook door de kleuren van de huisstijl terug te laten komen in de tool en op het ticket. Daarnaast is onze support gewoon snel en goed als je ergens niet uitkomt tijdens het boekingsproces. Ten slotte een niet geheel onbelangrijk voordeel; we zijn en blijven onafhankelijk voor zowel gebruiker als airline en leverancier.”

Welke uitdagingen waren er tijdens de ontwikkeling van de nieuwe flight tool?

“De ontwikkeling van de nieuwe flight tool heeft bijna drie jaar geduurd. De projectleden, verspreid over verschillende locaties en landen, onderhielden zeer nauw contact gedurende het gehele traject. Met ieders expertise op het gebied van IT en luchtvaart, was de projectgroep compleet en efficiënt samengesteld. Maar zoals bij ieder IT-traject waren ook hier elementen aanwezig die het inrichten uitdagend maakten. Bij het ontwikkelen van de Vuelandia Flights werden we geconfronteerd met uitdagingen die voornamelijk te maken hadden met de complexe bedrijfsregels van de luchtvaartconsolidatie-industrie. Door de integratie van verschillende vluchtaanbieders moesten we verschillende tariefstructuren en speciale tarieven beheren en tegelijkertijd de beste content voor onze klanten garanderen. Het was absoluut van cruciaal belang om deze complexiteit in evenwicht te brengen, met de noodzaak om met concurrerende, realtime prijzen een naadloze gebruikerservaring te kunnen bieden. Verschillende providers (leveranciers van de tarieven) moesten gekoppeld worden en dat kostte enorm veel tijd. Testen is en blijft altijd een heel belangrijk onderdeel van dit soort trajecten, misschien wel het meest belangrijke onderdeel. Je wil natuurlijk meteen goed ten tonele verschijnen en niet starten met fouten. De kennis en ervaring van Romy en Danny was hierbij enorm van belang en zij hebben ons hierbij fantastisch geholpen. Dit bewijst maar weer eens hoe belangrijk het is om expertise in huis te hebben en daar als organisatie altijd in te blijven investeren.”

Romy Liefveld (Yield Manager & IT/business development support).

Waarom is de flight tool alleen voor B2B, als het zo’n goede tool is?

“Vuelandia Flights is speciaal ontworpen voor B2B- gebruik, voornamelijk omdat het tegemoetkomt aan de soms complexe vraag en behoeften van reisagenten en organisaties, in plaats van individuele consument. Zij hebben vaak geavanceerde functies nodig zoals bulkboekingen, gespecialiseerde tarieven en integraties met andere bedrijfssystemen, die meestal niet nodig zijn voor individuele reizigers. Daarnaast focust NTG zich ook uitsluitend op de B2B-markt, zodat we in onze kracht blijven staan.”

Welke nieuwe functies komen er in ieder geval in de nabije toekomst?

“In de nabije toekomst zal de Vuelandia Flights Tool AI-integratie bevatten in verschillende modules om de functionaliteiten te verbeteren. Deze toevoeging zal geavanceerd beheer van boekingen voor gebruikers makkelijker maken, waardoor wijzigingen en heruitgaven direct via het platform mogelijk zijn. Deze verbeteringen zijn bedoeld om een meer dynamische en responsieve gebruikerservaring te bieden, de activiteiten verder te stroomlijnen en het vermogen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de reisindustrie te vergroten.”



“Binnen de groep bieden we naast onze eigen gebouwde tools ook software van diverse partners aan zoals Flexible Autos en VuelandiaHotel, een aggregator van 62 beddenbanken. Door continu op de markt te blijven rondkijken, actief sales en accountmanagement te doen en in gesprek te gaan en te blijven met gebruikers en leveranciers van reisproducten kunnen we snel en actief blijven innoveren. Samenwerken, verbinden, meebewegen en het daarnaast leveren van kwalitatieve support op alle vlakken met de expertise van de NTG mensen in de combinatie met eigen ontwikkeling van IT is de perfecte mix voor vooruitgang voor onze klanten en leveranciers.”

Welke specifieke functies maken het makkelijker voor reisagenten om efficiënter te werken?

De flight tool Vuelandia Flights bevat verbeterde functies op maat waardoor reisagenten hun efficiëntie- Vele opties voor beheer van boekingen dat jou functies op maat waardoor reisagenten hun efficiëntie als reisagent effectief helpt bij het beheren van en servicekwaliteit aanzienlijk kunnen verhogen:

Unified Interface, met een combinatie van verschillende vluchtaanbieders in één platform, waardoor het zoekproces wordt versneld en gestroomlijnd.

Geavanceerde zoekfilters waardoor reisagenten eenvoudig kunnen filteren op basis van specifieke behoeften, inclusief gespecialiseerde tariefsoorten.

Real-time gegevens waardoor je altijd toegang hebt tot de meest recente vluchtbeschikbaarheid en prijzen.

Het uitgeven van vliegtickets is vereenvoudigd

Vele opties voor beheer van boekingen dat jou als reisagent effectief helpt bij het beheren van klantvoorkeuren en boekingsgeschiedenis.

Met de tool heb je toegang tot exclusieve tarieven die meestal niet beschikbaar zijn op openbare platforms.

Extra boekingsopties: Biedt de mogelijkheid om extra zitplaatsen en bagage te reserveren voor specifieke klantbehoeften.

Je kunt eigen marge toevoegen en afschermen in de tool, waardoor de klant niet ziet wat jij berekent.

En de omgeving kan worden aangepast aan de huisstijl van jouw reisorganisatie, waardoor een optimale gebruikerservaring ontstaat voor jouw klant.





