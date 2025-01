Corendon, Tio Business School en Justcurious hebben onlangs een bijzonder studiereisconcept gelanceerd, waarbij studenten van de hbo-opleiding de leiding hebben. Het doel? Onderwijs en werkveld dichter bij elkaar brengen en studenten enthousiasmeren voor een carrière in de toerismesector. Hoe ging dat in de praktijk?

“Vanuit Corendon zijn wij altijd op zoek naar iets vernieuwends en kansen. Afgelopen jaar hebben wij bij studiereizen onder andere de single kamer geïntroduceerd, de mogelijkheid om extra CO2 te reduceren, travel-light famtrips (reizen met minder bagage) en natuurlijk de famcation. Een challenge reis, (mede)georganiseerd door studenten en mogelijk gemaakt door partners uit het werkveld is echt vernieuwend. Het mes snijdt daarbij aan meerdere kanten. We brengen onderwijs en werkveld echt dichter bij elkaar en waar beter dan op een top bestemming?”, laat Rutgher Verstrepen (Salesmanager Retail Corendon) weten. “We hebben altijd al goede banden gehad met Tio, en dan met name met Marion Ariëns, docent bij Tio. Naast haar werkzaamheden op school is zij vanuit een andere rol ook betrokken bij onder meer de promotie van By June en zo is het balletje gaan rollen.”

Omdenkers

Corendon verzorgde de basis van de reis, zoals de vlucht, transfers en de hotels. Ook heeft Corendon lijntjes uitgezet naar Sunny Cars. Rutgher: “Met een huurauto een famtrip organiseren en uitvoeren voegt zoveel meer toe. Je ziet immers meer met een huurauto. Het inhoudelijke programma kwam van de studenten zelf. Gaaf om te zien dat zij nog niet gehinderd zijn door onmogelijkheden. Echte omdenkers. Ik moet er wel aan toevoegen dat dit een echt team effort is van alle partners en partijen. Zonder de inzet en het enthousiasme: geen famtrip. De maanden voorafgaand aan de studiereis, hadden de studenten elke week een meeting met Demi van Santen (Corendon). Hier konden de studenten alle vragen over de reis stellen. Daarnaast hebben de studenten halverwege het proces een presentatie in Utrecht gegeven aan Demi en de andere stakeholders over de voortgang en alle ideeën. Hier werden ook tips meegegeven aan de studenten. Een aantal dagen voor vertrek is het gehele programma met alle studenten, docenten, Justcurious en Corendon nogmaals volledig doorgenomen.”

Corendollars

Het programma bestond uit maximaal twee hotelbezoeken per dag, waarvan er één met een game was. “Zo hadden de reisagenten elke dag één spel waaraan ze deelnamen. Er was een eilandtour met auto’s van Sunny Cars en een stadstour door Playa del Inglés. Daarnaast is er een pubquiz georganiseerd en een eindfeest mocht natuurlijk niet ontbreken. De reisagenten waren in verschillende teams verdeeld en konden Corendollars verdienen met de hotelinspecties (games). Iedereen won een kleine prijs en uiteindelijk ging één groepje ervandoor met gratis vliegtickets. De samenwerking met de studenten verliep goed. Als studenten vragen of twijfels hadden, vroegen ze advies. Na maanden met de studenten samenwerken was het resultaat er dan eindelijk. En wat was dit een leuke reis. Nu is het tijd om te evalueren en te kijken wat er beter kan. Feit is wel: er ligt een mooie basis voor een vervolg.”

Studenten

Travelpro is ook benieuwd hoe de studenten deze bijzondere opdracht en reis hebben ervaren. We spreken met Daniëlle Rijkenberg (ITM-studente Tio Amsterdam). “In het begin was het even zoeken hoe deze samenwerking het beste zou werken, maar al snel hadden we wekelijkse calls ingepland met zowel Corendon als Justcurious. Deze calls waren een goede manier om elkaar live te spreken, zodat niet alles alleen maar over de mail ging. Elke vrijdagmiddag stuurden wij vragen in over de onderwerpen die wij dan met hen wilden bespreken. Het was erg fijn om met beide bedrijven samen te werken, vooral voor het ontwikkelen van de games was het fijn dat wij een ervaren bedrijf als Justcurious konden vragen voor advies. Daarnaast stond Demi van Corendon altijd paraat om vragen naar contactpersonen door te mailen op Gran Canaria en ons ook advies te geven over wat gebruikelijk is bij een studiereis. We konden dus goed gebruikmaken van hun ervaring en hier zelf van leren.”

Gamification

Daniëlle laat weten dat het best pittig was om een heel programma op te zetten en ook passende games te bedenken en te ontwikkelen. “Deels was dit lastig omdat we met acht studenten waren, verdeeld over drie vestigingen (Groningen, Amsterdam en Rotterdam), dus veel ging via WhatsApp of werd besproken in de wekelijkse studentencall. Hier vroegen wij elkaar dan ook regelmatig om advies of meningen om te kijken of wij het allemaal eens waren en op één lijn zaten. De hotelgames bleken het meest lastig te zijn om te bedenken, omdat sommige hotels later toch afzagen van een hotelgame en wij dan weer op zoek moesten naar een ander hotel. Dit betekende ook dat we de games vaak moesten aanpassen. Flexibel zijn was erg belangrijk met zowel de gamification als het programma maken.”

Leervolle uitdaging

De studenten hebben veel geleerd over het voorbereiden van zo’n reis. Er gaat erg veel werk aan vooraf om ervoor te zorgen dat alles op locatie klaar is voor als je daar bent. “Regelmatig moesten plannen en games ook gewijzigd worden door omstandigheden. Voor de city-game wilden wij graag fietsen gebruiken, maar helaas waren die erg moeilijk om te regelen. Dus flexibel zijn en altijd een back-upplan hebben, is een van de dingen die we hebben geleerd. Daarnaast hebben we ook geleerd hoe je bedrijven kunt benaderen om als sponsor te fungeren door bijvoorbeeld een lunch of een event te hosten. Het was best wel een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig mochten wij die met z’n achten delen wat de druk wat minder hoog maakte. Het was een unieke ervaring. Van fictieve opdrachten in lessen, naar echte reisagenten was een leuke en leervolle uitdaging. Rekening houden met iedereen, continu checken of iedereen er is, waren dingen waar we vooraf niet bij stil hadden gestaan. Vooral de verantwoordelijkheid was nieuw voor ons.”

Balans

“Van de reisagenten kreeg ik vooral positieve feedback. Dat was superleuk om te horen, omdat er achter de schermen dingen nog weleens anders liepen en dan hoopten wij dat dit niet zichtbaar was voor de reisagenten. Ze vonden het programma erg leuk met de gamification en volgens mij was de balans ook goed qua activiteiten en vrije tijd. Niemand hebben wij erover gehoord dat het programma te vol was of dat er te veel vrije tijd was. Teamwork en communicatie zijn heel belangrijk tussen zowel de studenten onderling als naar de reisagenten toe. Soms was er iets niet duidelijk en werd het dan anders begrepen dan de bedoeling was. Dit waren gelukkig kleine dingen die snel op te lossen waren. Ik denk dat het hoogtepunt dan toch is dat wij met z’n allen deze supergave reis mogelijk hebben kunnen én mogen maken samen met de reisagenten en dat zij het ook leuk hebben gehad. De hele week was leuk en gezellig en we hebben veel leuke dingen gedaan. Dit was een reis om niet snel te vergeten.”

Mooi programma

Voor Anouchka Paans (ZRA bij Travel Counsellors) was het meer dan zeventien jaar geleden dat ze voor het laatst op Gran Canaria is geweest. “Ik was benieuwd of de bestemming veel is veranderd. Het blijft een populaire bestemming om te verkopen, dus het is fijn om het eiland en de hotels te bekijken”, laat Anouchka weten. Ze had zelf nog niet eerder deelgenomen aan een studiereis met een soortgelijk concept. “Het is een leuke en andere manier om hotels en de bestemming te ontdekken. Ook was het een leuke groep studenten. Ze hebben er een mooi programma gemaakt. Ik heb van de hele reis genoten, alles wat we hebben gedaan heeft een toegevoegde waarde gehad en superleuk dat ik het vliegticket met mijn team gewonnen heb. Het was erg leerzaam om het hotel te bezoeken, want dat had ik nog niet eerder gedaan. De reis is zeker voor herhaling vatbaar.”

Digitale ontwikkelingen

Heleen Hoeve (ZRA bij The Travel Club) was twaalf jaar geleden voor het laatst op Gran Canaria. “Een bestemming die door veel van mijn klanten wordt bezocht, dus ik vond het tijd om het eiland opnieuw te bezoeken. Ik heb niet eerder deelgenomen aan een soortgelijk concept tijdens een studiereis. Omdat ik de bestemming al wel ken, vond ik de studiereis met dit concept juist aantrekkelijk. Mijn verwachting was dat het geen standaardstudiereis zou worden. Ik heb eerder in Nederland een stad ontdekt middels gamification. Dat vond ik een leuke manier, omdat je met veel creativiteit en samenwerken een stad leerde kennen. Ik was nieuwsgierig hoe gamification tijdens een studiereis toegepast zou worden. En dat is zeer goed bevallen. De games in de hotels waren leuk in elkaar gezet, waardoor je na afloop ook een goed beeld van de accommodatie hebt gekregen. Zelf heb ik bij de stadsgame ervaren dat de focus wellicht iets te veel op de opdrachten lag en dat ik daardoor de stad zelf niet helemaal goed heb meegekregen. Wel was samenwerking met de Tio-studenten erg leuk. Ik denk dat het betrekken van studenten in deze tijd met vele (digitale) ontwikkelingen ook belangrijk is voor de branche.”

Vernieuwd concept

“Mijn kennis met betrekking tot het Corendon-aanbod heb ik tijdens deze studiereis met name kunnen verrijken. Voor de verkoop blijft het belangrijk om zelf accommodaties te ervaren. De dag van de eilandtour was voor mij het hoogtepunt. Een hele fijne manier om zelf met de auto de prachtige binnenlanden te ontdekken. Tijdens de eilandtour hadden we de opdrachten verdeeld onder onze teamleden zodat we tijdens het toeren ook lekker konden genieten van de mooie omgeving. Ook de finale was een heel leuk spel. Iedereen was zo fanatiek om de laatste Corendollars te verdienen. Ik zou zeker nog een keer deelnemen aan een studiereis die door studenten wordt georganiseerd. Andere collega’s kan ik ook zeker aanraden om deel te nemen aan een studiereis met dit vernieuwende concept”, zegt Heleen.

Foto’s: Sven Verbruggen