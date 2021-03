Onderzoek ANVR en GfK: Nederlanders willen massaal op vakantie

Onderzoeksbureau GfK heeft deze week op verzoek van reisbrancheorganisatie ANVR een representatieve steekproef gedaan onder de Nederlandse bevolking en gevraagd naar de beleving van de consument als het gaat om zijn vakantie komende zomer. Dit onderzoek laat zien dat we de vakantiebestemming dichter bij huis zoeken, veilig en verantwoord hoog in het vaandel hebben staan en solidair zijn. Iedereen wil eindelijk wel eens op vakantie, maar dat jongeren echt wel ‘klaar zijn’ met corona komt ook duidelijk naar voren.

Op de vraag waar consumenten voor kiezen als reizen komende zomer weer kan, zegt 84% op vakantie te willen ondanks eventuele coronamaatregelen. Iets meer dan gemiddeld (27%) zegt zijn vakantie in Nederland door te brengen, 31% kiest voor een autovakantiebestemming in Europa, 13% voor een Europese vliegbestemming en 8% kiest voor een vakantie buiten Europa. Jongeren steken hier met kop en schouders boven de anderen uit. Nog geen 1 op de 10 blijft in Nederland, kiest 1 op de 3 voor een Europese vliegbestemming en kiest 1 op de 10 voor een vakantie buiten Europa.

Bied perspectief

Frank Oostdam (voorzitter ANVR): “Perspectief bieden als het gaat om wanneer ‘we weer mogen’, zoals ook gedaan is in het Verenigd Koninkrijk, is niet alleen belangrijk voor onze sector, maar voor iedere Nederlander die toch echt niet hoopt dat ook dit jaar zijn vakantie in het water valt. Nu is de Nederlander nog bereid om allerlei maatregelen te volgen, blijkt uit het onderzoek, maar hoe lang nog? Wij hameren echt op perspectief. En als, volgens Hugo de Jonge, deze zomer een groot deel van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd, bieden testen, testen en nog eens testen uitkomst om de nu al meer dan een jaar ‘thuiszittende’ Nederlander op weg te helpen.”

Reisadvies

Nu is het nog zo dat 82% aangeeft een ontradend reisadvies van de overheid te volgen; bij jongeren ligt dat percentage een stuk lager (68%). Maar nu al geeft bijna 10% van alle ondervraagden aan deze zomer ondanks een eventueel negatief reisadvies van de overheid toch naar het buitenland te gaan. Bij de jongeren ligt dit zelfs op 1 op de 5. Oostdam: “Dat percentage lijkt weinig, maar dat zijn heel veel Nederlanders die dus een risico willen nemen en naarmate een stip op de horizon uitblijft, zal dit aantal alleen maar groeien.” Zo’n 60% van de ondervraagden vindt het belangrijkste dat reizen naar en op de bestemming veilig en verantwoord kan. Zij vinden dat zelfs belangrijker dan het terugkrijgen van het geld als de reis niet door kan gaan (36%). Bij jongeren ligt dat trouwens eerder andersom.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.