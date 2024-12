Wie zijn de mensen die het vliegtuig pakken? Waar gaan ze naartoe? En wat zijn hun motivaties? Op basis van een recent onderzoek door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) ontdekken we de vliegtrends van 2024.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse bevolking, tussen de 18 en 80 jaar, in 2024 minstens één vliegreis heeft gemaakt. De andere helft bleef aan de grond. Interessant is dat een kwart van de bevolking verantwoordelijk is voor maar liefst driekwart van alle vliegreizen. Wie zijn deze veelvliegers? Uit het onderzoek blijkt dat jongeren tussen 25 en 29 jaar, mensen met een hoog inkomen en hoogopgeleiden (master/doctoraal) vaker tot deze groep behoren. Het verschil tussen mannen en vrouwen is nihil.

Privé vs. zakelijk

Verreweg de meeste vliegreizen (81%) worden gemaakt voor privéreizen, zoals vakanties, stedentrips en familiebezoek. Zakelijke reizen maken slechts 19% van de vliegreizen uit, hoewel de gemiddelde zakenreiziger wel drie keer per jaar vliegt. Spanje is de absolute koploper als het gaat om de laatst gemaakte vliegreis. Maar liefst 22% van de Nederlanders vloog naar dit zonnige land. Andere populaire bestemmingen zijn Griekenland, Italië, Turkije en Portugal. Voor zakenreizigers zijn het Verenigd Koninkrijk en Spanje de favoriete bestemmingen. Duitsland, Italië en de Verenigde Staten volgen op de voet.

Afstand en verblijfsduur

De gemiddelde afstand van een vliegreis is 3.300 kilometer. Vakantiereizen zijn gemiddeld langer (3.500 kilometer) dan zakelijke reizen (2.700 kilometer). De verblijfsduur hangt samen met de reisafstand: hoe verder de bestemming, hoe langer men er verblijft. Gemiddeld bleven reizigers elf nachten van huis. De auto is het meest gebruikte vervoermiddel om naar het vliegveld te reizen. 34% parkeert de auto op de luchthaven en 30% wordt gebracht. Schiphol is met 67% van de vertrekkende vluchten de onbetwiste nummer één. Regionale luchthavens en luchthavens net over de grens worden ook gebruikt, met name door reizigers uit de omliggende regio.

Toekomst

Een overgrote meerderheid (77%) van de Nederlanders verwacht ook in de toekomst te blijven vliegen. Dit geldt met name voor mensen die in de afgelopen 12 maanden hebben gevlogen (97%). De belangrijkste reden om niet te vliegen is de impact op het milieu en klimaat (26%). Ook de kosten spelen een rol.

Benieuwd naar het hele onderzoek? Bekijk deze hieronder.