Online informatieavonden Spanje: schrijf je in en maak kans op mooie prijzen!

Deze lente organiseert het Spaans Verkeersbureau drie informatieavonden (26 april, 6 en 12 mei van 19.30 tot 20.30 uur) waarbij Spanje buiten de gebaande paden centraal staat. Deelnemers die meedoen aan de quiz maken kans op mooie prijzen. Inschrijven is mogelijk via deze website.

Afgezien van de heerlijke badplaatsen en bekende stedentrips heeft Spanje namelijk nog zoveel meer te bieden. Spanje is een fascinerend land met een buitengewone diversiteit en met een grote historische en natuurlijke rijkdom. De verschillende culturele routes die het land van noord naar zuid en van oost naar west doorkruisen zijn een reis naar het hart van de geschiedenis van Spanje, zijn cultuur, prachtige natuur, gastronomie en natuurlijk zijn mensen.

Caminos de Arte Rupestre Prehistórico

De eerste informatieavond op 29 april staat in het teken van de meer dan 100 belangrijke prehistorische rotskunstbestemmingen die Spanje te bieden heeft. Van kleine sites en culturele parken tot de grote archeologische vindplaatsen die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Meer dan 15 routes door het hele land, van de grotten aan de Cantabrische kust, de rotstekeningen in Galicië, de schuilplaatsen op het Ibirisch Plateau tot aan de eerste kunst van de mensheid in het mediterrane Spanje, kom het ontdekken! Schrijf je hier in.

Camino del Cid & Ruta Vía de la Plata

De informatieavond op 6 mei staat in het teken van de middeleeuwen én draait om een van de oudste wegen op het Ibirisch schiereiland, de Ruta de Vía de la Plata. Maak een legendarische reis van het noordwesten naar het zuidoosten en stap in de voetsporen van El Cid Campeaor, de beroemde middeleeuwse Spaanse ridder. Vanwege zijn lange totale lengte zijn er 11 routes tussen de 50 en 300 kilometer die u met de auto, per motor, fiets of te voet kan afleggen. Of volg de Vía de la Plata van noord naar zuid en ontdek een Spanje boordevol cultuur, natuur en gastronomie. Dankzij de infrastructuur bij uitstek een route voor fietsers en motorrijders. Schrijf je hier in.

Rutas de Carlos V & Caminos de Pasión

De laatste informatievond op 12 mei staat in het teken van de routes die Keizer Karel V van Habsburg in de 16e eeuw aflegde. Reis langs de prachtige plaatsen waar Keizer Karel V zijn sporen heeft nagelaten. Naast historische bezienswaardigheden ook veel aandacht voor artistieke en gastronomische hoogtepunten. Daarnaast aandacht voor de Caminos de Pasión, de route die zich compleet in Andalusië afspeelt. Maak kennis met geschiedenis, cultureel erfgoed, de vele tradities en voornamelijk de vele culinaire hoogtepunten die Andalusië te bieden heeft! Schrijf je hier in.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.