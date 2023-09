TravDay, hét event voor de gepassioneerde reisprofessional, komt eraan op maandag 25 september 2023 in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Deze dag is een niet-te-missen kans om je kennis te vergroten, waardevolle contacten te leggen en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de reisbranche. We snappen natuurlijk dat niet álles in het teken van kennis bijspijkeren en netwerken kan staan, en daarom kan je ook deze editie weer verschillende spannende spellen en acties verwachten, met uiteraard mooie prijzen!

Toegang is volledig gratis voor (zelfstandig) reisadviseurs, zakenreisbureaus, MICE-agenten, CEO’s, inkopers en productmanagers.



Nog niet aangemeld voor TravDay? Meld je hier (volledig gratis) aan!

De prijzen

Wheel of Fortune

Klaar om het geluk te tarten bij de Wheel of Fortune? Wie weet verlaat jij de Rijtuigenloods met een van de onderstaande prijzen.

Sunny Cars autohuur-cheque van €250,-

Lifecard Travel Assistance: Een Princess-rolkoffer met inhoud en een jaarpolis voor de winnende agent.

2 vliegtickets van Air Europa

Vuelandia-voucher ter waarde van €100,-

Aruba-goodiebag

2 x Rituals-cadeaubon ter waarde van €100,-

Studiereis naar Peru

Avila Reizen vertrekt van 30 november tot 8 december op studiereis naar Peru. Van de 7 deelnemende reisagenten zijn er 6 bekend, wat betekent dat er nog een plekje vrij is! Wil jij kans maken op deze mooie reis ter waarde van €25.000,-? (er wordt een eigen bijdrage van €1000,- gevraagd). Mail dan uiterlijk 22 september een persoonlijke motivatie naar info@avilareizen.nl. De gelukkige winnaar zal uitgeroepen worden tijdens TravDay. Voorwaarde voor het winnen van de prijs is wel dat je deze dag aanwezig bent.



Kennisquiz met TravEcademy

Vergeet zeker geen bezoekje te brengen aan de stand van TravEcademy om mee te spelen met de kennisquiz. ’s Middags wordt hier de winnaar bekend gemaakt van 2 long haul-tickets met Air Europa!