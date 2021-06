Ook geel reisadvies voor Luxemburg, Polen, Slowakije, Tsjechië en delen van Noorwegen

Ook de reisadviezen voor Luxemburg, Polen, Slowakije, Tsjechië en delen van Noorwegen gaan van oranje naar geel, dat meldt Buitenlandse Zaken. Gisteren werd al bekend dat ook de reisadviezen van Duitsland, Oostenrijk en delen van Italië van oranje naar geel worden gewijzigd.

In veel Europese landen is sprake van een gestage daling van de coronacijfers. Dat maakt vakantiereizen naar steeds meer landen mogelijk. Het ministerie benadrukt tegelijkertijd nogmaals dat reizen in deze tijd gepaard gaat met risico’s.

Op donderdag 10 juni verandert het reisadvies voor acht Europese landen van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s). Het gaat om Duitsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen (met uitzondering van enkele regio’s), Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië.

Deze aanpassing betekent dat reizigers naar deze landen bij terugkomst naar Nederland geen negatieve test meer hoeven te laten zien, en niet meer in quarantaine hoeven te gaan. Tegelijk is én blijft het belangrijk dat reizigers zich heel goed voorbereiden op de reis en zich ook tijdens hun verblijf en bij terugkeer op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De situatie in een land kan snel veranderen.

Bovendien kan het zijn dat landen met de kleurcode groen en geel zelf besluiten om inreisbeperkingen in te stellen voor mensen die vanuit het buitenland komen. Bijvoorbeeld een negatieve test of quarantaine-verplichting. Het is daarom raadzaam het hele reisadvies te lezen en niet af te gaan op alleen de kleurcode.

Het ministerie van BZ besluit over de reisadviezen voor Europese landen op basis van advies van het RIVM en na overleg met het ministerie VWS. Het RIVM kijkt daarbij naar verschillende factoren, zoals de incidentie, de trend van de besmettingscijfers, het aantal reizigers dat besmet terugkeert, het aantal testen en het percentage positieve testen.

Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over hoe reisadviezen tot stand komen.

Op Twitter liet het ministerie van Buitenlandse Zaken deze week nog weten: ‘We krijgen veel vragen over het geldende #reisadvies. Vanwege de vele reacties kunnen we helaas niet iedereen beantwoorden. We begrijpen dat de situatie frustrerend kan zijn. Weet dat alle berichten worden gelezen.’

