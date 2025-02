Ook TUI heeft besloten een rechtszaak aan te spannen tegen de gemeente Den Haag om het lokale verbod op buitenreclame voor vliegvakanties aan te vechten. Om dit kracht bij te zetten, deelt TUI een plaagstoot uit door te adverteren voor vakanties in de openbare ruimte.



Dat gebeurt wel volgens een bekend Haags politiek gebruik, waarbij een deel van de tekst is weggelakt. De reclame is te zien via talloze billboards in het centrum van Den Haag.



TUI gaf woensdagmiddag een toelichting tijdens een bijeenkomst bij het TUI-reisbureau aan de Groenmarkt in Den Haag, in het bijzijn van de Haagse politicus Richard de Mos, die zich achter de reissector heeft geschaard.



Zoals bekend besloot de gemeente Den Haag per 1 januari via de algemene plaatselijke verordening tot een verbod op wat zij noemt ‘fossiele reclames’ in de openbare ruimte. Hieronder schaart Den Haag ‘fossiele brandstoffen, vliegvakanties, vliegtickets, grijze stroomcontracten, gascontracten, cruisereizen en auto’s met een fossiele of hybride motor’.



De reisbranche heeft hiertegen bezwaar gemaakt en geeft aan dat dit een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van meningsuiting is. ‘Het gaat om producten en diensten die niet verboden zijn en waar een groot deel van de Nederlanders gebruik van maakt.’

De ANVR kondigde eind vorig jaar al aan een kort geding tegen de gemeente aan te spannen. Ook TUI neemt deze stap. TUI-topman Arjan Kers heeft al herhaaldelijk zijn ongenoegen geuit. Ook Richard de Mos, fractievoorzitter van de lokale partij Hart voor Den Haag, stoort zich hieraan. Hij begon een petitie onder de noemer ‘Naar Kos met De Mos’.



Onder de ondertekenaars van de petitie zou hij een reis naar Kos verloten. TUI heeft deze prijs beschikbaar gesteld. De reischeque werd woensdagmiddag uitgereikt.



Foto boven: TUI-topman Arjan Kers en politicus Richard de Mos met de winnaressen van de petitie-actie ‘Naar Kos met De Mos’, Jolanda van den Engel en dochter Joyce Cheyenne (links)





Foto geheel boven: Communicatiemanager Petra Kok met collega’s Ana Henriques (Head of Marketing Communications België en Nederland) en Susanne van Steenbergen (Director Public Affairs & Corporate Development) bij de ludieke reclame.