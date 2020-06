Oostenrijk trekt €40 miljoen extra uit voor toeristische campagne

De Oostenrijkse accommodatieverschaffers hebben op 29 mei de deuren geopend. “De grenzen tussen Nederland en Duitsland waren niet dicht; de opening van de grenzen tussen Duitsland en Oostenrijk staat vooralsnog gepland voor 15 juni. Wachten is op het moment dat Oostenrijk door Buitenlandse Zaken van code oranje op geel of groen wordt gezet”, laat het Oostenrijks Toeristenburo weten.

“Voor gasten uit binnen- en buitenland is in tijden van het coronavirus, de grootst mogelijke veiligheid een doorslaggevende factor. Ons doel is de risico’s van de pandemie in Oostenrijk zoveel als mogelijk te reduceren om zodoende een zorgenvrij en veilig vakantieverblijf te realiseren. Oostenrijk zal een van de eerste landen zijn, waarin, landelijk, medewerksters en medewerkers van een gehele branche- toerisme-, regelmatig kunnen worden getest op COVID-19. Door deze regelmatige tests, wordt een maximum aan zekerheid, ook direct bij de accommodatieverschaffers, nagestreefd. Na een pilot in vijf regio’s is het doel, vanaf juli, liefst tot 65.000 medewerksters en medewerkers in alle Bundesländer regelmatig te laten testen. De bedrijven die meedoen, zullen een zichtbaar kenmerk krijgen zodat het duidelijk te zien is dat medewerksters-/medewerkers regelmatig worden getest. De kosten worden door de Oostenrijkse Staat gedragen en zijn onderdeel van de screeningsstrategie.”

‘Vakantie in Oostenrijk’

“De succesvolle strijd tegen het coronavirus ligt ten grondslag aan het feit dat wij het toerisme, na wekenlange restricties, weer kunnen opstarten. Daarmee is vakantie in Oostenrijk weer mogelijk. Uiteraard zolang de gezondheidscijfers daar net zo stabiel blijven als in Oostenrijk.” Om Oostenrijk als vakantieland extra onder de aandacht te brengen, komt

40 miljoen euro extra promotiebudget ter beschikking. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Österreich Werbung en de negen Bundesländer. De campagne ‘Vakantie in Oostenrijk’ start begin juni onder het motto: ‘Er wacht een mooie zomer op je‘. “Een grote campagne met deze titel start ook in Nederland ‘zodra het sein op groen‘ (of geel) staat”, aldus het Oostenrijks Toeristenburo.

