Perry van de Wiel, algemeen directeur, neemt Travelhome via een management buy-out over van de ANWB. Travelhome, sinds 2008 onderdeel van de ANWB, blijft exclusief partner voor het leveren van campervakanties.



Van de Wiel zegt: “We zijn enorm trots op deze volgende stap in het inmiddels 38-jarig bestaan van ons bedrijf. De ANWB heeft ons de afgelopen zestien jaar veel gebracht; het was een mooie reis samen. De verzelfstandiging van Travelhome biedt ons nieuwe kansen en mogelijkheden, mede door de samenwerking met 819 Capital Partners, waardoor we weer bij een grote reispartij horen, Travel C Group. Travelhome wordt onderdeel van dezelfde groep als Fox Reizen. De samenwerking tussen deze bedrijven biedt belangrijke voordelen voor klanten, onder andere door een breder aanbod van reizen.”



Sven Kempers, directeur van 819 Capital Partners, voegt toe: “Travelhome heeft een lange historie met een sterke performance en is marktleider in Nederland voor wereldwijde camperreizen. Onze overname van Travelhome is een logisch vervolg op onze recente overname van Fox Reizen. We versterken hiermee de reisgroep binnen 819 Private Equity Fund.”

Eerder dit jaar verzelfstandigde de ANWB al Fox Reizen, en de management buy-out van Travelhome is hierop een logisch vervolg. Dit sluit goed aan bij de strategie van de ANWB om haar leden een breder productassortiment aan te bieden, zonder alles zelf te ontwikkelen. Travelhome blijft exclusief partner voor het ontwikkelen en leveren van camperreizen, waardoor de continuïteit en kwaliteit van het aanbod en de dienstverlening gewaarborgd blijven.