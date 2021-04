‘Oproep ‘verlaat Curaçao’ is een paniekreactie: laat die mensen hun vakantie afmaken’

‘Ik begrijp de reactie van de Nederlandse regering Nederlandse om Nederlanders zonder vaste verblijfplaats op Curaçao op te roepen om terug te keren naar Nederland, maar het is ook wel een beetje een paniekreactie’, dat heeft Jan Huurman (jarenlang inspecteur Gezondheidszorg op Curaçao) gezegd in het NOS Radio 1 Journaal.

‘Curaçao is een eiland en op het moment dat de epidemie een jaar geleden uitbrak hebben ze de grenzen dichtgedaan en het toerisme stilgelegd. Dan weet je zeker dat het virus nauwelijks binnenkomt. Curaçao heeft dat kunnen doen, dankzij steun van Nederland aangezien toerisme toch zo’n 40% van de economie is. Wat we in het afgelopen jaar hebben gezien, wanneer ze in de loop der tijd toch weer vluchten toelieten vanuit Nederland, een open- en dichtdoen beleid geweest. Je ziet dat de groepsimmuniteit op zo’n eiland dan redelijk laag blijft en de afgelopen weken zijn er twee dingen tegelijkertijd gekomen; de introductie van de Britse variant en de verkiezingen met veel meer bijeenkomsten. Die twee dingen samen hebben de uitbraak teweeggebracht. Ik heb voorspeld dat dit zou gebeuren.’

Op de vraag of de oproep om het eiland te verlaten gaat helpen, laat Huurman weten: ‘Ik begrijp de reactie van de Nederlandse regering, maar het is ook wel een beetje een paniekreactie, want heel veel draagt het niet bij. Wat er nu op het eiland is, dat zijn gezonde toeristen en die leggen geen druk op het systeem. Je moet je goed realiseren dat de besmettelijkheidsgraad op het eiland Curaçao bijna op z’n hoogst is. Dat betekent dat we vanuit een zeer hoog risicogebied, want Curaçao staat wereldwijd in de top, massaal mensen naar Nederland halen. Ik zou hebben geadviseerd: laat die mensen hun vakantie afmaken en laat ze gefaseerd terugkomen.’

