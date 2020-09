Oranje reisadvies voor Wenen en Innsbruck

Vanochtend is het reisadvies gewijzigd voor de Oostenrijkse steden Wenen en Innsbruck. In de hoofdstad Wenen en de stad Innsbruck is het aantal besmettingen met het coronavirus gestegen. Daarom verandert de kleurcode voor deze steden van ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen).

Reizigers die in de hoofdstad Wenen of in de stad Innsbruck zijn geweest, moeten bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine. Buiten de hoofdstad Wenen en de stad Innsbruck blijft de kleurcode ‘geel’ geldig. De thuisquarantaine geldt niet voor reizigers die van buiten de hoofdstad Wenen of de stad Innsbruck komen en rechtstreeks naar de luchthaven Wenen (Schwechat) of de luchthaven Innsbruck zijn gereisd.

Doorreis

“U kunt, met uitzondering van de hoofdstad Wenen en de stad Innsbruck, naar Oostenrijk op vakantie, maar blijf waakzaam. De situatie kan lokaal plotseling veranderen. Bij een doorreis vanuit een door Oostenrijk benoemd risicoland moet u een ingevulde doorreisverklaring bij hebben. Ook bent u verplicht in één keer door te rijden. Alleen korte pauzes bij tankstations zijn toegestaan”, aldus Buitenlandse Zaken.

