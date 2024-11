Nordic (onderdeel van Nordic Collection) kondigt de overname aan van de Nederlandse reisorganisatie Go North.

Met deze strategische stap verstevigt Nordic zijn aanwezigheid op de Nederlandse markt en breidt het het aanbod aan reizen naar Lapland verder uit. Vanaf het einde van het winterseizoen 2024/2025 worden alle Go North-reizen volledig geïntegreerd onder het merk Nordic.

Foto: printscreen van de website van Go North.

Gedeelde visie

Sinds de oprichting in 2013 heeft Go North zich gevestigd als specialist in reizen naar Lapland en natuurgebieden zoals Kuusamo in Finland. Deze expertise, gecombineerd met een sterke focus op kleinschaligheid en persoonlijke service, sluit perfect aan bij Nordic’s aanpak.

“We zijn ontzettend blij om Go North te verwelkomen binnen Nordic”, aldus Philip Timmermans, CEO van Nordic. “De expertise en gedeelde waarden van Go North passen perfect binnen onze visie om reizigers authentieke en duurzame ervaringen in het Hoge Noorden aan te bieden. Door deze overname kunnen we ons aanbod verder verrijken en onze positie op de Nederlandse markt nog meer verstevigen. Klanten van Go North profiteren nu van een bredere keuze aan bestemmingen via Nordic.nl, terwijl ze kunnen blijven rekenen op het vertrouwde niveau van persoonlijke service.”

Toekomst

Het Go North-kantoor in Kampen zal sluiten, omdat Nordic al drie locaties heeft in Nederland: Arnhem, Nieuwegein en Haarlem. Nordic gaat in gesprek met de medewerkers van Go North om te onderzoeken hoe zij hun rol kunnen voortzetten binnen de bestaande locaties, zodat hun waardevolle ervaring en passie voor het Hoge Noorden behouden blijft binnen de nieuwe organisatie.

De oprichters van Go North, Peter en Paulien, hebben besloten om hun droom te volgen en een nieuw project in Lapland op te zetten. “Nordic is de ideale partij om het werk dat we met Go North hebben opgebouwd voort te zetten,” vertellen Peter en Paulien. “We zijn er zeker van dat onze klanten in goede handen zijn en dat de visie die wij hebben gedeeld, verder wordt uitgedragen door het Nordic-team.”

Ook mede-eigenaar Ronald, die de afgelopen jaren met Peter en Paulien heeft samengewerkt, laat weten positief te zijn over de nieuwe samenwerking met Nordic. “Dit is voor Go North een geweldige kans om de reiservaringen naar Lapland nog verder te verrijken,” zegt Ronald. “Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf in goede handen is bij Nordic.”

Strategische groei

Met deze overname zet Nordic zijn strategische expansie in Nederland voort. Eerder dit jaar verwelkomde Nordic ook de merken Askja Reizen, Norske en VNC Asia Travel in de Nordic Collection-familie. “Onze focus ligt op groei met behoud van kwaliteit en authenticiteit,” verklaart Hugo Van Drie, directeur van Nordic Nederland. “Met deze overname kunnen we onze klanten een nog breder en diverser aanbod van reizen in Lapland en Scandinavië bieden, met dezelfde hoge standaard van persoonlijke service en kleinschaligheid. Deze overname past perfect in onze visie om in Nederland marktleider te worden voor unieke reizen naar het Hoge Noorden.”