Overname VakantieXperts de Groot door VakantieXperts Van der Werf

VakantieXperts Van der Werf neemt met ingang van 1 november 2020 de activiteiten van VakantieXperts de Groot over. Met deze overname blijven twee prachtige reisbureaus behouden voor het Nederlandse retaillandschap. De klanten kunnen nog steeds terecht bij de voor hen bekende gezichten van het ervaren en kundige personeel van VakantieXperts de Groot in Vlaardingen en Maassluis.

In een tijd waarin retail onder druk staat en fysieke winkels uit het straatbeeld verdwijnen, toont de nog jonge ondernemer Arjan Dijkshoorn dat hij vertrouwen heeft in het voortbestaan van de retail binnen de reiswereld. “VakantieXperts de Groot is een gevestigde naam in Vlaardingen en Maassluis, maar ook in de reiswereld heeft Henri de Groot zijn bedrijf en winkels in de loop der jaren steeds verder weten uit te bouwen en daarmee respect bij menig vakgenoot weten af te dwingen.”

De Groot had zelf alles mooi gepland en had graag net voor zijn aanstaande pensioen in 2021 zijn bedrijf willen overdragen aan een nieuwe ondernemer. Corona deed hem echter besluiten zijn plannen te vervroegen. “Ik ben blij dat ik zelf de regie heb kunnen houden en mijn bedrijf na 62 jaar in de familie te hebben gehad, over mag dragen aan een jonge en enthousiaste collega. Voor mijn medewerkers en klanten blijft daarmee de continuïteit van onze goede service en dienstverlening behouden. Ik kan nu met een gerust hart afstand nemen en me samen met mijn vrouw Marja gaan toeleggen op onze grote hobby, het varen met onze eigen boot.”

Dijkshoorn, geboren in Vlaardingen, is inmiddels ook al jaren een bekende ondernemer in de reiswereld. Met de eerdere overname van reisbureau Van der Werf in Delft en de latere toetreding tot VakantieXperts kent hij als geen ander het klappen van de zweep. “Ik ben blij dat Henri en Marja mij de kans bieden mijn lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan door mijn onderneming in de regio uit te kunnen breiden.”

Voor de klanten van VakantieXperts de Groot verandert er niets. Op het pand prijkt nog steeds de naam van VakantieXperts de Groot, de vertrouwde gezichten blijven hetzelfde. De persoonlijke band die zij lokaal met hun klanten hebben opgebouwd blijft bestaan. Zij staan zoals altijd klaar om per telefoon, online of via chat/social media klanten te helpen met het vervullen van nieuwe reiswensen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.