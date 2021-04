Pakketreizen Sunweb te boeken via Brussels Airlines

De pakketreizen van Sunweb zijn voortaan ook te boeken via een link op de website van Brussels Airlines. Sunweb en Brussels Airlines werkten eerder ook al samen, maar het is voor de luchtvaartmaatschappij een primeur om via haar website te linken naar het aanbod aan pakketreizen dat door Sunweb wordt samengesteld en verkocht. Dat laat Brussels Airlines vandaag weten.

‘Ik ben blij dat Brussels Airlines haar langdurige strategische partner-overeenkomst met Tour Operator Sunweb naar een hoger niveau kan tillen. Door een webpagina “pakketreizen” toe te voegen op brusselsairlines.com, die linkt naar de website van Sunweb, kunnen we een grote meerwaarde bieden aan onze klanten’, zegt Frederic Dechamps (Senior Director Sales Belgium bij Lufthansa Group).

Tim van den Bergh (International Director Brand & Communications van Sunweb Group): ‘In een markt die volop in beweging is, ben ik er trots op we onze samenwerking met Brussels Airlines verder versterken. De samenwerking geeft Belgische vakantiegangers de gelegenheid om binnen heel Europa mooie bestemmingen te ontdekken. Met de verregaande flexibiliteit die wij gezamenlijk bieden, willen we onze klanten het vertrouwen geven om te boeken. Wij vinden namelijk dat iedereen een fijne vakantie verdient, want het is belangrijk om op te laden, tot rust te komen en het dagelijkse leven even on hold te zetten.’

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.