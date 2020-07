Passenger Locator Form (PLF) verplicht voor betreden Griekenland

Vakantiegangers zijn verplicht een Passenger Locator Form

Toeristen kunnen dit formulier online downloaden. Hierop moet gedetailleerde informatie over het vertrekpunt, de duur van een eerder verblijven in andere landen een verblijfadres in Griekenland zijn ingevuld. Toeristen die op meerdere plaatsen verblijven zijn verplicht om het adres voor de eerste 24 uur op te geven.

Voorbereiden

Daarnaast raadt Buitenlandse Zaken vakantiegangers aan zich goed voor te bereiden. “Bereid uw reis goed voor, en bekijk welke maatregelen er gelden in Griekenland. Er kunnen in Griekenland andere maatregelen gelden dan in Nederland. Bijvoorbeeld over het gebruik van mondkapjes (welke soort is verplicht en wanneer moet ik het dragen), hoeveel afstand u moet houden of de openstelling van restaurants, musea, toeristische attracties et cetera. U kunt deze informatie vragen aan uw reisorganisatie, de plaats waar u gaat verblijven (bijvoorbeeld bij uw hotel, camping of B&B). Ook kunt u informeren bij de plaatselijke VVV.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.