Paul Backer (Tioga Tours/Fly to the West): “Samen moeten we de schade beperken”

“Deze periode is echt vreselijk. Ik hoop dat we het gaan redden.” Dat zegt Paul Backer (eigenaar Tioga Tours en Fly to the West) tegen TravelPro. Hij roept betrokken instanties én consumenten op om samen de schade te beperken door niet alle schade bij de touroperators te verhalen. “Dat overleven we niet.”

“De situatie wordt nog erger omdat we niet weten wanneer het voorbij is; er is geen einddatum waar je naartoe kan werken. Amerika gooide als eerste de grenzen dicht – als het goed is tot met 12 april – en afgelopen woensdag stelde Canada een inreisverbod in, zonder einddatum. Vanzelfsprekend volgen we het nieuws continu. Dat het zo zou verlopen, had natuurlijk niemand gedacht.”

“Corona-voucher blijkt ingewikkelder dan gedacht”

Vandaag stappen de laatste twintig reizigers aan boord van een repatriëringsvlucht en dan is iedereen weer thuis in Nederland. “De klanten die nog moesten vertrekken, hebben we kunnen omboeken of moeten annuleren. Het corona-voucher wordt dan ook door ons uitgeven, maar dat blijkt toch ingewikkelder dan gedacht. Zeker voor ons, als touroperator in maatwerkreizen. Wij werken met diverse partijen samen en airlines hebben weer hun eigen voorwaarden rondom een voucher. Veel van die tegoeden kloppen straks niet met een herboeking en dat maakt het enorm lastig. Het gebruik van een voucher is door alle verschillende voorwaarden van leveranciers zeer ingewikkeld.”

Enorme crisis

Backer: “Het is een feit dat wij volgens de wet op de pakketreizen touroperator-verantwoordelijkheid hebben. Dat is prima en hoort bij onze rol. Er is nu echter een crisis gaande, die van een dermate enorme schaal is, dat touroperators dit in veel of de meeste gevallen niet zullen kunnen waarmaken.”

Beroep op overmacht

Backer vindt dat er een beroep moeten worden gedaan op overmacht. “Verzekeringsmaatschappijen doen dat ook, dat staat altijd in hun voorwaarden. Wij kunnen dat niet in de voorwaarden zetten, want dat wordt overruled door de wet en dus moet de overheid zeggen dat klanten van reisbedrijven in dit uitzonderlijke geval zelf de annulerings- en repatriëringskosten dragen, in ieder geval een groot deel daarvan. En dan gaan wij vervolgens onze best doen om de overige schade zo klein mogelijk te maken.”

Begripvol

“Overigens merken wij dat de meeste klanten zeer veel begrip hebben voor de situatie en daar zijn we heel erg blij mee”, aldus Backer.

