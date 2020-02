Penélope Cruz doopt de Costa Smeralda

Het was 22 februari groots feest in het Italiaanse Savona voor de doopceremonie van de Costa Smeralda, Costa Cruises nieuwste vlaggenschip dat volledig wordt aangedreven door het vloeibare aardgas LNG, de schoonste fossiele brandstof ter wereld. Internationale celebrity, Spaanse actrice Penélope Cruz doopte de ‘travelling smart city op zee’ in het bijzijn van de kapitein van de Costa Smeralda, Paolo Benini.

De Costa Smeralda betekent een doorbraak in de cruise-industrie. Het schip is een combinatie van verantwoordelijke innovatie, smart technologies en Italiaans vakmanschap qua design, food en beleving. Costa Cruises pakte dan ook groot uit. Naast Penélope Cruz, gaf de Italiaanse sterrenchef Bruno Barbieri acte de presence met een exclusieve cocktail voor de gasten. De acrobatische show ‘Dream’ van Viktor Klee in het Colosseo-theater op het schip plus vuurwerk boven zee maakten het spektakel af.

Een ‘travelling smart city’ op zee

Het vlaggenschip geldt als een ‘travelling smart city’ waar duurzame technologieën en circulaire economieconcepten worden toegepast om de milieu-impact te reduceren en de weg te plaveien voor duurzaam cruisen. Door het gebruik van LNG wordt de uitstoot van zwaveldioxide en fijnstof beperkt tot bijna nul en de uitstoot van stikstofoxide (tot 85 procent) en CO2 fors (tot 20 procent) verminderd.

Aan boord verwerken speciale ontziltingsinstallaties zeewater tot water voor dagelijks gebruik en wordt energieverbruik tot een minimum beperkt dankzij een intelligent energiebeheersysteem. Verder vindt 100% gescheiden afvalinzameling plaats van plastic, papier, glas en aluminium met een concept volgens de regels van de circulaire economie. Tot slot word het 4GOODFOOD-programma toegepast om voedselverspilling tegen te gaan; voedseloverschotten gaan naar sociale verbeterprojecten in samenwerking met de Europese Federatie van Voedselbanken.

Eerbetoon aan Italië en Italiaans vakmanschap

De Costa Smeralda is ook een eerbetoon aan Italië dankzij het bijzondere, creatieve project onder leiding van Adam D. Tihany. Het interieur, de verlichting, de gebruikte stoffen en accessories zijn stuk voor stuk van Italiaanse makelij. Alles is speciaal voor het nieuwe vlaggenschip ontworpen door 15 ambachtelijke partners, ambassadeurs van Italiaans vakmanschap. Hun werk en ideeën zijn terug te zien in het CoDe – Costa Design Museum, het eerste museum ooit op een schip, de Solemio Spa, het entertainment, de themabars en de 16 restaurants plus ‘food experience areas’. Zo combineert het innovatieve Ristorante LAB ‘fun cooking’ workshops met leren over duurzaam eten.

“Het is een genoegen de Costa Smeralda officieel in onze vloot te verwelkomen. Het schip is de perfecte combinatie van Italiaans vakmanschap, het belangrijkste erfgoed van het merk Costa, duurzame innovatie en een onvergetelijke vakantiebeleving. Als marktleider in Europa willen wij de eerste zijn die milieu-innovatie introduceren en de weg wijzen naar duurzaam cruisen voor de hele industrie. Wij waren het eerste bedrijf dat in LNG investeerde en wij werken hard aan het doorontwikkelen van andere, duurzame technologieën zoals batterijopslag, brandstofcellen en vloeibaar gas verkrijgen uit hernieuwbare energiebronnen”, aldus Michael Thamm, CEO van de Costa Group en Carnival Asia.

“Het dopen van een nieuw schip is altijd spannend. Zeker in het geval van de Costa Smeralda omdat het een een ongekend, niet eerder uitgevoerd project was. Een cruisevakantie op dit schip trakteert onze gasten op andere belevingen aan boord en aan wal. Of het nu gaat om food, relax, high-tech entertainment of authentieke ontmoetingen op de bestemmingen die we aandoen. Dit schip laat het Costa van de toekomst zien en geeft ons nieuwe mogelijkheden om te groeien en nieuwe passagiers te verwelkomen die niet eerder op cruise gingen”, zei Neil Palomba, president van Costa Cruises.

De Costa Group was de eerste cruisemaatschappij in de wereld die geloofde in de aandrijving op LNG. In totaal zijn vijf LNG-schepen besteld, waarvan twee – de Costa Smeralda en AIDAnova – nu in de vaart zijn. Zij maken deel uit van het vlootexpansieplan met zeven nieuwe schepen die in 2023 gereed moeten zijn. Hiermee is een investering van meer dan €6 miljard gemoeid.

De Costa Smeralda ging in de vaart op 21 december 2019. Het schip vaart een keer per week door het Westelijke Middellandse Zee en maakt stops in Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Civitavecchia/Rome en La Spezia. Deze zomer meert de Smeralda ook aan in Cagliari, een stopover in Palermo staat gepland voor de winter van 2021/22.

