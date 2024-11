BB Capital Investments heeft een meerderheidsbelang verworven in Personal Touch Travel. Dat maken beide partijen vandaag bekend.

Het volledige management team, onder leiding van Arjan Kastelein, die sinds 2016 de rol van algemeen directeur vervult, blijft aan boord. Met het nemen van het meerderheidsbelang is de positie van Personal Touch Travel gewaarborgd, aldus Kastelein. “Voor de franchisenemers verandert er niks, echter kunnen we samen met BB Capital onze doelstellingen in onder andere technologie verder uitbouwen. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe samenwerking. Gezamenlijk hebben we prachtige doelstellingen geformuleerd en ik ben overtuigd dat we het merk Personal Touch Travel en onze aangesloten franchisenemers daarmee nog sterker maken.”

Vertrouwen

Harry Aarsse (oprichter Personal Touch Travel) laat weten: “Vijfenzestig is een mooie leeftijd om te iets anders te gaan doen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat onze onderneming nu kan profiteren van de expertise en inbreng van BB Capital. Zij overtuigen met hun professionele werkwijze. Ik vertrouw erop dat BB Capital gaat zorgen voor veel toegevoegde waarde voor zowel onze reisadviseurs als onze klanten.”

Unieke propositie

Susan van Koeveringe (managing partner en oprichter van BB Capital): “BB Capital heeft op basis van megatrends in de economie en maatschappij drie sectoren geïdentificeerd waarbinnen wij investeringen concentreren. Personal Touch Travel sluit perfect aan bij twee van onze thema’s, namelijk ‘De digitaliserende economie’ en ‘human wellbeing’ waarbij meer oog voor kwalitatieve, persoonlijke vrijetijdsbesteding voorop staat. Wij zien dat Personal Touch Travel in de Nederlandse reisindustrie naast een unieke propositie en een sterk merk een uitgebreid netwerk van hoog gemotiveerde en gekwalificeerde franchisenemers heeft opgebouwd. De organisatie fungeert als een betrouwbare partner voor reizigers wereldwijd, wat ook tot uiting komt in de hoge klanttevredenheid. Met onze kennis en kunde dragen we graag bij aan de verdere groei, innovatie en automatisering van Personal Touch Travel.”

Foto: Nancy (BBC), Saskia (PTT), Thea (PTT), Jana (BBC) en Arjan (PTT).