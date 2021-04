Phuket opent grenzen voor gevaccineerde reizigers

Het Thaise eiland Phuket opent vanaf juli 2021 haar grenzen voor gevaccineerde reizigers. Voor het eerst sinds de coronacrisis hoeven reizigers met een negatieve test niet in verplichte quarantaine en kan na aankomst direct genoten worden van alles wat het eiland te bieden heeft.

Vanaf 1 juli 2021 zijn gevaccineerde bezoekers die een negatief PCR-testresultaat hebben, vrijgesteld van quarantaine als zij in Phuket landen. Wel moeten ze ten minste 7 dagen in Phuket blijven, voordat ze naar een andere provincie kunnen gaan. De niet-gevaccineerde bezoekers die een negatief PCR-testresultaat hebben, zullen 7 dagen (8 nachten) in quarantaine worden geplaatst, op eigen kosten, in een gecertificeerd hotel. Voor minder dan 45 dagen is geen visum vereist. Anders staat het toeristenvisum (TR) een verblijf van 60 dagen toe, dat met nog eens 30 dagen kan worden verlengd. Neem voor meer informatie contact op met de Thaise Ambassade in Den Haag of stuur een mail naar info@tourismethai.fr

